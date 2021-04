Carlos Sainz ha iniziato in maniera positiva la sua avventura nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo si è distinto al volante della Ferrari e ha mostrato ancora una volta gli ottimi progressi effettuati dalla Scuderia di Maranello, chiudendo le prove libere 2 in quarta posizione, subito alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton e delle due Red Bull.

Prestazione convincente da parte del figlio d’arte, che nella FP2 ha anche fatto meglio del compagno di squadra Charles Leclerc. Carlos Sainz può dunque guardare con fiducia al prosieguo del weekend, domani cercherà di distinguersi in qualifica in modo da ottenere un buon piazzamento sulla griglia di partenza per la gara di sabato. L’iberico è parso molto ottimista dopo le due ore avute a disposizione sulla pista lusitana e la sua analisi rilasciata ai microfoni di Sky Sport è stata confortante.

L’alfiere del Cavallino Rampante è sembrato decisamente contento: “Giornata molto positiva per me, continuiamo ad apprendere e sperimentare condizioni diverse, oggi abbiamo provato uno dei grip più bassi della stagione. La pista era molto scivolosa, ma è stato importante per capire come va la Ferrari con poco grip dopo quanto visto a Imola. Per me è una giornata positiva per la nostra stagione. Ora bisogna comprendere la gomma, capire come funziona, come riscaldarla per il giro veloce: sono questi gli aspetti più importanti su cui ci dobbiamo concentrare”.

