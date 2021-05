Max Verstappen conclude al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese si piazzerà sulla griglia di partenza alle spalle delle Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finnico Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e primo oggi.

L’olandese ha lamentato ai microfoni della massima formula di avere tra le mani una monoposto difficile da guidare. Il vento non ha certamente aiutato il vincitore del GP di Imola, competizione in cui Verstappen non ha commesso errori dal primo all’ultimo passaggio.

La qualifica dell’alfiere della Red Bull è stata condizionata dalla cancellazione del primo dei due passaggi effettuati in Q3. Il compagno di box del messicano Sergio Perez ha abusato dei limiti del tracciato in curva 4, un fatto che gli ha sottratto un tempo che poteva regalagli la seconda pole in stagione.

VIDEO F1, Max Verstappen: “Macchina difficile da guidare”







Foto: LaPresse