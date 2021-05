Charles Leclerc non è uscito benissimo dalle qualifiche odierne del Gran Premio di Portogallo. Il monegasco si è dovuto accontentare dell’ottavo posto e scatterà quindi dalla quarta fila. Quantomeno avrà il vantaggio di poter partire con mescola media, proprio come le Mercedes e le Red Bull. Il ventitreenne del Principato ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1. Ecco le sue impressioni e le prospettive in vista del GP di domani.

“Sono state qualifiche complicate, perché ho fatto fatica. Sono stato molto inconsistente, a differenza del solito. Normalmente quando arrivo in qualifica sono fiducioso nel fare il giro veloce. Oggi invece non era così. Per fortuna sono riuscito a superare il Q2 con le medie e questo spero che ci possa aiutare domenica. Però in Q3 non sono stato all’altezza. Carlos ha fatto un buon lavoro e mi auguro che domani si possa fare una buona gara. Lui partirà con le soft un po’ più avanti di me, io invece leggermente più indietro con le medie”.

Certo che decidere di superare il Q2 con le medie è stato un bel rischio. Chi ha preso questa decisione e soprattutto perché si è deciso di correre tale azzardo? “È stata una mia scelta di provare a superare il Q2 con le medie. Le gomme gialle dovrebbero aiutarci a ridurre il graining, che dovrebbe essere decisamente più marcato sulle soft. Ci sarà comunque anche sulle medium, il graining domani sarà un fattore, ma mi aspetto che possa essere gestito meglio con la mescola che ho scelto”.

Con chi pensa di dover lottare domani e quale può essere l’obiettivo della gara? “Siamo tutti molto vicini. Se le condizioni saranno quelle di oggi sarà molto difficile gareggiare e vincerà chi farà meno errori. Vi assicuro che è molto semplice perdere la macchina, soprattutto al posteriore, che si muove tantissimo. Quindi può succedere di tutto e vincerà chi sarà perfetto”.

Foto: La Presse