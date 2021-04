F1, GP Portogallo 2021. Charles Leclerc è 4° nella FP1, si infila tra le Mercedes e le Red Bull! Comanda Valtteri Bottas

I motori della Formula Uno sono tornati a ruggire (o forse sarebbe più corretto dire sibilare, visto il sound odierno) nell’autodromo di Portimao, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Portogallo, terzo atto del Mondiale 2021. La prima sessione di prove libere ha permesso ai piloti di saggiare le condizioni della pista lusitana per un’ora, ma va assolutamente presa con le molle. I tempi, infatti, sono apparsi molto alti per le potenzialità del tracciato.

Gran parte del lavoro viene svolto con mescola dura, che a Portimao è la C1, sinora inutilizzata a Sakhir e Imola. Tutti hanno quindi dovuto saggiare tali pneumatici per la prima volta nel contesto di un GP. Con le hard, Max Verstappen è risultato indiscutibilmente il più rapido e ha ottenuto un tempo migliore di tre decimi rispetto a quello di Lewis Hamilton. Buona prova anche delle Ferrari che, con gomma bianca, si sono attestate rispettivamente in quarta e quinta posizione, dunque subito a ridosso dell’olandese e delle due Mercedes.

Nel finale del turno, praticamente tutti sono passati alle soft. In questo modo, Valtteri Bottas si è issato in testa alla classifica, seppur con un margine esiguo sul già citato Verstappen, il quale si è lamentato di forti vibrazioni con il set di pneumatici prescelto. L’olandese non ha quindi forzato più di tanto, evitando grossi rischi. Anche in questo caso le vetture di Maranello hanno confermato buona competitività, poiché Charles Leclerc ha realizzato il quarto tempo, davanti a Hamilton (che però non si è dannato l’anima) e a due decimi da Bottas. Più indietro Carlos Sainz, nono, che però ha sporcato il suo giro buono con un errore all’ultima curva. Come detto, con le hard lo spagnolo era al livello del monegasco.

Sorpresa della sessione la Williams di George Russell, settimo, mentre le McLaren sono rimaste intruppate a centro gruppo. Sappiamo bene, però, cosa è accaduto a Imola. Non ha girato Antonio Giovinazzi, che stamane ha lasciato la sua Alfa Romeo al britannico Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy.

GP PORTOGALLO 2021 F1 – CLASSIFICA FP1

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.648 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.025 4

3 Sergio Perez Red Bull Racing +0.198 4

4 Charles Leclerc Ferrari +0.236 4

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.319 3

6 Pierre Gasly AlphaTauri +0.796 4

7 George Russell Williams +0.881 4

8 Lando Norris McLaren +0.987 4

9 Carlos Sainz Ferrari +1.032 4

10 Esteban Ocon Alpine +1.152 5

11 Lance Stroll Aston Martin +1.246 3

12 Daniel Ricciardo McLaren +1.347 4

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.442 4

14 Fernando Alonso Alpine +1.655 4

15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +1.733 4

16 Sebastian Vettel Aston Martin +1.757 3

17 Callum Ilott Alfa Romeo Racing +2.158 3

18 Mick Schumacher Haas F1 Team +2.291 3

19 Nicholas Latifi Williams +2.645 5

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team +4.576 3

Foto: La Presse