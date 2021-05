Carlos Sainz sembra bruciare le tappe nel suo apprendimento in quel di Maranello. Lo spagnolo, infatti, chiude al quinto posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e si conferma in crescita sulla Rossa. Un risultato che lo colloca in terza fila e, soprattutto, davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc che, invece, chiuderà la seconda fila.

L’ex pilota della McLaren analizza il suo sabato sotto molteplici punti di vista, pensando anche a quel che succederà domani. “La qualifica è stata difficile, molto difficile, per tutti – spiega il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport – Ad ogni modo sono stato in grado di migliorare le mie sensazioni con la SF21. Ho cambiato un paio di dettagli rispetto ad Imola e, in questo modo, ho sentito la vettura più mia, se così si può dire. Ho guidato con maggiore fiducia e si è visto”.

Lo spagnolo, quindi, passa ad analizzare la pista lusitana che, a suo dire, non è certo tra le più semplici del lotto: “E’ impossibile spiegare quanto sia complicato questo tracciato. Sia per com’è, sia per il vento che rende tutto più difficile. Vi faccio un esempio, nella Q3 ho perso 3 decimi nelle ultime due curve rispetto a quanto fatto nella Q2, solo per colpa del vento. Quando lotti per mezzo secondo, questo fa tutta la differenza del mondo”.

Chiudere davanti a Charles Leclerc è un buon viatico? “Avere preceduto un pilota così forte in qualifica è una bella sensazione, ma non mi interessa troppo. Io devo rimanere concentrato solo su di me, sul migliorare la macchina e la mia guida passo dopo passo. Lo invidio, però, in ottica gara. Lui potrà partire con le medie mentre io avrò le soft. Purtroppo nella Q2 ho sprecato un giro con Kimi Raikkonen e, quindi, ho dovuto montare le gomme più morbide per non rischiare. Questo mi ha permesso di mettermi davanti in griglia, ma domani sarà un chiaro svantaggio”.

Foto: Lapresse