F1, GP Portogallo 2021. Max Verstappen fa il vuoto nella FP3. Per la Ferrari 6° Leclerc e 7° Sainz

A Portimao si comincia a fare sul serio, poiché si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Il turno è stato determinante per cercare il miglior assetto in vista delle qualifiche del pomeriggio, che determineranno la griglia di partenza della gara programmata per il pomeriggio di domenica. Nella prima metà di sessione l’azione langue e la notizia principale è rappresentata dalla conferma proveniente dalle Alpine, che realizzano ottimi tempi con mescola media.

In ogni caso, si lavora soprattutto in ottica giro secco e con mescola soft oggi il più veloce è Max Verstappen, che ferma il cronometro sull’1’18”489 pur manifestando una certa insoddisfazione per l’assetto della sua Red Bull, che non viene ritenuto perfetto. Alle spalle dell’olandese si attesta Lewis Hamilton, il quale paga 236 millesimi. Dopodiché seguono, vicinissimi tra loro, i compagni di squadra dei contendenti per il Mondiale. Valtteri Bottas e Sergio Perez sono terzo e quarto appena davanti a Esteban Ocon, che ribadisce viepiù la grande forma dell’Alpine. Più indietro Fernando Alonso (14°), il quale però si vede cancellare il giro migliore per aver violato i track limits alla curva 1.

Le Ferrari si accontentano della sesta piazza di Charles Leclerc e della settima di Carlos Sainz, a circa mezzo secondo da Verstappen. Nessuna trasformazione, invece, per la McLaren, come avvenuto a Imola. Lando Norris firma l’ottavo crono e Daniel Ricciardo il dodicesimo. Interessante la competitività delle Alfa Romeo, poiché Kimi Räikkönen (10°) e Antonio Giovinazzi (13°) si attestano a centro classifica.

GP PORTOGALLO 2021 F1 – CLASSIFICA FP3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18.489 4

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.236 5

3 Valtteri Bottas Mercedes +0.331 5

4 Sergio Perez Red Bull Racing +0.351 4

5 Esteban Ocon Alpine +0.371 4

6 Charles Leclerc Ferrari +0.512 4

7 Carlos Sainz Ferrari +0.561 3

8 Lando Norris McLaren +0.783 4

9 Pierre Gasly AlphaTauri +0.885 4

10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +0.926 4

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.996 5

12 Daniel Ricciardo McLaren +1.093 5

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.099 4

14 Fernando Alonso Alpine +1.460 4

15 Mick Schumacher Haas F1 Team +1.544 3

16 Lance Stroll Aston Martin +1.601 4

17 George Russell Williams +1.638 4

18 Sebastian Vettel Aston Martin +1.725 4

19 Nicholas Latifi Williams +2.192 6

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team +2.201 3

Foto: La Presse