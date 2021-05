F1 su TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

La giornata di sabato 1° maggio sarà determinante per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di Portogallo di F1. Oggi, infatti, si disputeranno le qualifiche della gara lusitana. Riflettori puntati su Lewis Hamilton, che potrebbe diventare il primo pilota della storia a raggiungere la fatidica pietra miliare delle 100 pole position in carriera. Il britannico, attualmente giunto a quota 99, è già partito davanti a tutti nel GP di Emilia Romagna, ma dovrà senza ombra di dubbio guardarsi dalla concorrenza di diversi avversari, a cominciare da Max Verstappen, poleman in Bahran.

La lotta per la miglior prestazione in qualifica è ristretta solo alle Mercedes e alle Red Bull? Dopotutto Valtteri Bottas e Sergio Perez cercano il pronto riscatto dopo la brutta prova di Imola, quindi punteranno a realizzare un exploit. Cionondimeno, Lando Norris potrebbe avere qualcosa da obiettare, visto che due settimane fa si era attestato a pochi millesimi da Hamilton prima di vedere cancellato il proprio tempo per aver pizzicato i track limits. La Ferrari spera di essere di giocarsi un piazzamento quantomeno in seconda fila, proprio come avvenuto sia in Bahrain che a Imola. Come seguire le qualifiche in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche a partire dalle ore 19.00.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Portogallo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1 – GP PORTOGALLO 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

PROVE LIBERE 3

Sabato 1 maggio, ore 13.00-14.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

QUALIFICHE

Sabato 1 maggio, ore 16.00-17.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 1 maggio, ore 19.00 – Differita su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky)

Foto: La Presse