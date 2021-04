F1, Ferrari lancia una novità nel GP del Portogallo: modifica al muso, prosegue lo sviluppo

La Ferrari si presenta con rinnovato ottimismo a Portimao, dove nel weekend va in scena il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1. Dopo i buoni risultati ottenuti nelle prime due uscite stagionali, dove si è palesato un deciso balzo in avanti rispetto all’anno scorso, le Rosse vogliono ben figurare anche in terra lusitana e a Maranello prosegue lo sviluppo della monoposto. Dopo il debutto del fondo con il bordo d’uscita a Z visto a Imola, si attende la prima uscita di un cape del muso con disegno diverso, come evidenzia it.motorsport.com.

La modifica, studiata dagli aerodinamici del Cavallino Rampante, è stata pensata per bilanciare la monoposto, orientando in maniera differente i flussi verso il bargeboard e il fondo. La modifica è ben visibile per il diverso taglio nella parte finale del mantello che, come evidenziano gli esperti, assume una forma a L, a differenza della versione precedente che aveva un marciapiede più stretto nella sezione finale. Si attendono dei test comparativi durante le prove libere del venerdì, dove saranno ovviamente impegnati Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La Ferrari ha compiuto un salto in avanti rispetto al 2020, ma il gap da Mercedes e Red Bull è ancora ampio. Bisogna continuare a lavorare per cercare di avvicinarsi alle due scuderie che per il momento stanno primeggiando in questo Mondiale e per provare a battagliare alla pari in pista con Lewis Hamilton e Max Verstappen. Va ricordato che il prossimo anno subentrerà un regolamento completamente nuovo e dovremmo assistere a una nuova rivoluzione in pista.

Foto: Lapresse