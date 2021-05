F1, Fernando Alonso battuto a ripetizione da Esteban Ocon. Confronto interno complicato

Dopo delle libere molto soddisfacenti, Fernando Alonso non si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. Lo spagnolo termina al tredicesimo porto il turno odierno alle spalle del nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Il due volte campione del mondo perde ancora una volta il confronto con il compagno di box Esteban Ocon. Il transalpino ha conquistato il sesto tempo al termine della Q3, un risultato di che conferma il miglioramento dell’Alpine. La vettura francese è stata saldamente nella Top10 per tutto il week-end ed anche da Alonso ci si attendeva una risposta dopo le delusioni in Italia.

Dopo una ripresa nella giornata di ieri, quinto davanti al teammate durante la FP2, il due volte vincitore della 24h di Le Mans alza bandiera bianca e dovrà schierarsi alle spalle di alcune monoposto sulla carta meno quotate come la già citata Alfa Romeo e la Williams che con il britannico George Russell ha chiuso all’undicesimo posto.

Alonso conferma che non ha ancora ritrovato il feeling con la massima formula, realtà da cui è assente da due anni. In 24 mesi sono cambiate le auto e fronteggiare l’agguerrita concorrenza che c’è attualmente nel gruppo non è facile. In una pista impegnativa come l’Autodromo Enzo e Dino ed in un inedito impianto come quello portoghese la conoscenza della vettura è molto importante, un lavoro che necessita di tempo.

Il confronto con Ocon, contro molti pronostici, inizia a diventare pesante per l’ex portacolori della Ferrari che è atteso all’attacco in un circuito come quello di Barcellona, pista di casa dove lo spagnolo non avrà attenuanti. Il Bahrain, sede anche dei test pre stagionali, ha visto il nuovo volto di Alpine difendersi, un risultato isolato che per ora non ha trovato conferme tra il Santerno e l’Algarve.

Foto: LaPresse