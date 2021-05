F1, GP Portogallo 2021. Lewis Hamilton vince sul velluto. Ferrari anonima: 6° Leclerc e 11° Sainz

Il Gran Premio di Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di Formula Uno, si è concluso con la vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes). Il britannico è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. In casa Ferrari ci si è dovuti accontentare del 6° posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è scivolato fuori dalla zona punti.

Dopo lo spegnimento dei semafori viene completata una sola tornata, poiché all’inizio della seconda l’Alfa Romeo di Räikkönen tampona quella del compagno di squadra Giovinazzi sul rettilineo del traguardo. Il finlandese polverizza l’alettone anteriore e si deve ritirare, causando l’ingresso della safety car. Si riparte al 7° giro e Bottas (Mercedes) resta al comando, mentre alle sue spalle Verstappen (Red Bull) sorprende Hamilton (Mercedes), guadagnando la seconda posizione. Uno scatenato Norris (McLaren) si issa al quarto posto, davanti all’altra Red Bull di Perez e alle due Ferrari di Sainz e Leclerc.

Ben presto Hamilton supera agevolmente Verstappen, incollandosi a Bottas. Perez impiega, invece, qualche passaggio in più per sbarazzarsi di Norris. Le due Mercedes guadagnano leggermente terreno e il trentaseienne britannico da’ l’impressione di poter essere più rapido del trentunenne finlandese. Il sorpasso si concretizza al 20° giro e Lewis, una volta presa la testa, va subito in fuga, mentre Verstappen non ha la velocità di punta per superare a sua volta Bottas.

A un terzo della distanza, i piloti partiti con gomma morbida cominciano a fermarsi, mentre chi è scattato con le medie allunga come da copione il primo stint. In casa Ferrari, Leclerc riesce però a percorrere solo poche tornate più di Sainz. Dunque il monegasco rientra in pista dietro allo spagnolo e a Norris. Il ventitreenne del Principato monta però mescola dura, a differenza del compagno di squadra e dell’inglese della McLaren, che mirano a finire il GP con le medie.

Verstappen, bloccato dietro a Bottas, decide di fermarsi al 36° giro. La Mercedes risponde prontamente e “copre” l’olandese, che però sfrutta gli pneumatici più caldi per attaccare il finlandese, riuscendo finalmente a sorpassarlo di forza. Più o meno in contemporanea, le Ferrari si scambiano la posizione. Sainz, infatti, è in difficoltà e ben presto si trova minacciato dall’Alpine di Ocon, dal quale viene facilmente superato a 21 tornate dal termine. Nel frattempo, Bottas prova a reagire, ma senza diventare una concreta minaccia per Verstappen. Nel finale la Ferrari di Sainz, in crisi con gli pneumatici, non ha modo di difendersi da chi insegue e scivola addirittura fuori dalla zona punti.

Dunque un Gran Premio piuttosto soporifero si conclude con la 97ma vittoria in carriera di Hamilton, la seconda della stagione dopo quella del Bahrain e senza ombra di dubbio la più netta. A differenza di quanto avvenuto a Sakhir, qui il britannico è stato indiscutibilmente il più forte. Secondo Max Verstappen, bravo a sorpassare quantomeno Valtteri Bottas e a limitare i danni in ottica Mondiale. Il finlandese si consola con il giro veloce. Una Ferrari anonima conclude al 6° posto con Charles Leclerc e all’11° con Carlos Sainz.

F1 – GP PORTOGALLO 2021 F1

1. Lewis HAMILTON (Mercedes)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Valtteri BOTTAS (Mercedes)

4. Sergio PEREZ (Red Bull)

5. Lando NORRIS (McLaren)

6. Charles LECLERC (Ferrari)

7. Esteban OCON (Alpine)

8. Fernando ALONSO (Alpine)

9. Daniel RICCIARDO (McLaren)

10. Pierre GASLY (Alpha Tauri)

11. Carlos SAINZ (Ferrari)

12. Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo)

13. Lance STROLL (Aston Martin)

14. Sebastian VETTEL (Aston Martin)

15. Yuki TSUNODA (Alpha Tauri)

16. George RUSSELL (Williams)

17. Mick SCHUMACHER (Haas)

18. Nicolas LATIFI (Williams)

19. Nikita MAZEPIN (Haas)

RIT Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo)

Foto: La Presse