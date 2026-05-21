Luciano Darderi va ai quarti nella tarda notte di Amburgo, battuto Hanfmann

Dopo una giornata praticamente infinita ad Amburgo, complicata sia dal meteo che dalle riprogrammazioni dei match, Luciano Darderi si impone per 7-6(5) 7-5 sul tedesco Yannick Hanfmann e va ai quarti di finale del torneo tedesco. Resta chiaramente da capire quanto ne abbia il semifinalista di Roma per potersi opporre all’australiano Alex de Minaur, contro il quale l’opzione migliore non è esattamente aver dovuto giocare fino a tardi.

Pronti via e subito Darderi si ritrova a perdere la battuta a 30, salvo poi replicare in maniera pressoché istantanea a 15. A parte questo scambio di break, il primo set scorre in maniera praticamente immacolata per i due giocatori, un po’ perché servono bene, un po’ perché in più di un’occasione ciascuno non permette all’altro di prendere particolari iniziative. Si va al tie-break, e anche lì è tutto equilibrato fino al 4-5, quando Hanfmann trova un gran scambio per andare a due set point. Il secondo, quello al servizio, se lo divora però con un doppio fallo; alla fine è Darderi, con un grande scambio, ad aggiudicarsi il 9-7.

Per certi versi il secondo parziale va in modo simile al primo, ma con un’atmosfera sostanzialmente cambiata. E questo lo si percepisce anche da quel che accade: alle volte Hanfmann va seriamente in difficoltà nei propri turni di battuta. Nel secondo game deve salvarsi da 0-30, mentre nell’ottavo finisce sul 15-40, riuscendo però a riprendere in mano la situazione appena in tempo. Il tutto mentre, sempre nelle fasi iniziali, Darderi cade in una corsa verso la rete, ma non si fa male. Al massimo gli serve del tempo per ripulirsi (comprensibilmente). Il classe 2002, alla fine, riesce a piazzare il break decisivo, che poi è realmente tale: 6-5 0-40 e gli basta il secondo match point.

A Darderi basta, in una serata un po’ strana, servire decisamente meglio del suo avversario: 68%-51% di prime in campo, ma soprattutto c’è un possente 40/47 di punti vinti con questa. In pratica, tolti i 4 punti del break iniziale, diventa poi inattaccabile o quasi.