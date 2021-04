Valtteri Bottas ha cominciato positivamente il weekend di Portimao, ottenendo il miglior tempo assoluto della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il finnico della Mercedes è stato il più rapido del lotto in FP1 con 1’19″648, mentre nella sessione pomeridiana si è attestato in terza piazza senza riuscire a migliorare il crono del mattino.

“Penso che in termini di ritmo non sia stato un cattivo inizio. È un bene vedere che siamo lì, anche se ancora una volta il confronto sarà molto ravvicinato in termini di distacchi. La sensazione è abbastanza simile a quella dello scorso anno. L’asfalto è piuttosto scivoloso e soprattutto il retrotreno della macchina è piuttosto ballerino“, ha commentato il nativo di Nastola al termine del venerdì in pista.

“Non è stato facile riuscire a completare dei giri puliti – prosegue il pilota finlandese ai microfoni di Sky Sports F1 – Più andavamo ad utilizzare mescole morbide, più la vettura diventava difficile da controllare. La gomma media è sembrata essere quella che funzionava meglio, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.

Il vice-campione iridato in carica ha messo in evidenza un ritmo molto costante nella simulazione passo gara, specialmente con gomme medie, dimostrandosi complessivamente più competitivo rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton. Domani Bottas dovrà superarsi sul giro secco per agguantare la pole position o perlomeno la prima fila, in modo da affrontare con maggiore tranquillità la gara di domenica.

Foto: Lapresse