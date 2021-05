F1 su TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La spettacolare pista di Portimao si appresta a ospitare il Gran Premio di Portogallo, terza tappa del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sinora Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono spartiti vittorie e secondi posti, tanto da essere testa a testa nella classifica iridata (il britannico è avanti di un solo punto, figlio del giro più veloce ottenuto a Imola). Nei primi due round si è ammirato un grande equilibrio tra il trentaseienne inglese e il ventitreenne olandese, dunque la speranza è che i valori restino i medesimi anche in terra lusitana, in maniera tale da assistere a un’altra gara palpitante.

La Ferrari è reduce da una serie di piazzamenti incoraggianti. Charles Leclerc ha concluso 6° il GP di Bahrain e 4° quello di Emilia Romagna, mentre Carlos Sainz si è attestato all’8° posto a Sakhir e al 5° a Imola. Riuscirà la Scuderia di Maranello ad arpionare il primo podio stagionale? Il compito è difficile, ma se le circostanze dovessero essere favorevoli, allora il monegasco e lo spagnolo dovranno essere pronti a sfruttarle. Il via è previsto alle ore 16.00 italiane. Ecco come fare per seguire il Gran Premio di Portogallo in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 18.00.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Portogallo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1 – GP PORTOGALLO 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 2 maggio, ore 16.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 2 maggio, ore 18.00 – Differita TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky)

Foto: La Presse