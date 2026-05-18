F1, GP Canada 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo una pausa di tre settimane, il Mondiale 2026 di F1 torna in scena. Nel week end del 22-24 maggio il Circus delle quattro ruote si farà sentire in Canada. Sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, a Montreal, assisteremo al prossimo appuntamento del campionato. Un fine-settimana che ha in sé i connotati dell’incertezza.

Ci sarà, infatti, la riproposizione del formato “Sprint”, che già aveva caratterizzato l’ultimo round iridato, ovvero a Miami. Meno tempo per i team per poter lavorare e la necessità di trovare nel più breve tempo possibile l’assetto migliore per la propria monoposto. Come è noto, ci sarà a disposizione solo una sessione di prove libere, nella quale non saranno ammessi errori.

Già nel day-1, infatti, ci sarà il primo time-attack per definire lo schieramento di partenza della Sprint, prevista nel giorno successivo. Una gara del sabato in cui saranno in palio i primi punti mondiali del week end e in cui si vorrà far bene. Posteriormente ci saranno le qualifiche nel loro formato classico, per stabilire la griglia di partenza del GP. Gara domenicale in cui bisognerà anche fare attenzione al meteo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Canada 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP CANADA 2026 F1

Venerdì 22 maggio (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere

Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint

Sabato 23 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, Sprint Race

Ore 22:00-23:00, Qualifiche

Domenica 24 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, Gran Premio del Canada

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e TV8 (solo Sprint Race e qualifiche)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it (solo Sprint Race e qualifiche)

Diretta testuale: OA Sport