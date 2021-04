La prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, si è conclusa ed è stato il britannico della Mercedes Lewis Hamilton a ottenere il miglior crono della FP2: il sette volte iridato ha fermato i cronometri sul tempo di 1’19″837 con le gomme soft. Alle sue spalle troviamo l’olandese della Red Bull Max Verstappen, distanziato di 143 millesimi e molto a suo agio sulla sua RB16B. La sensazione è che nel trovare la prestazione l’orange abbia più margini del suo rivale in campionato.

Per quanto riguarda la Ferrari, la Rossa si è confermata terza forza in pista a Portimao. Lo spagnolo Carlos Sainz nelle prove libere 2 e il monegasco Charles Leclerc nella prove libere 1 hanno ottenuto il quarto crono, beneficiando in maniera alterna del fondo nuovo che però non sarà disponibile in questo weekend, ma verosimilmente sarà portato in Spagna.

Leclerc, da questo punto di vista, ha svelato alcune delle sensazioni alla guida della SF21: “È stato un buon inizio di weekend. Oggi guidare è stato proprio divertente poiché la pista era scivolosa e resa ancora più insidiosa dal vento. A me piace quando ci sono queste condizioni, perché si gira sempre al limite. Nella seconda sessione, in particolare, c’erano molte raffiche in pista. Abbiamo completato il programma di giornata e mi pare che siamo abbastanza competitivi. Sul giro secco mi sono sentito particolarmente a mio agio, mentre sul passo credo ci sia ancora del lavoro da fare“.

Di seguito il video dell’intervista al ferrarista:

Foto: LaPresse