F1, GP Portogallo 2021: Red Bull e Mercedes per la pole, attenzione alle Rosse

Dopo i primi riferimenti cronometrici delle due prove libere di ieri tutto è pronto a Portimao per la terza qualifica del Mondiale di F1 2021. Tra i sali e scendi del circuito portoghese mancano poche ore all’inizio della sessione che determinerà la griglia di partenza di domani.

Alla vigilia della FP3 e della qualifica i piloti favoriti sono due: Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull ed il britannico della Mercedes si sono spartiti le due pole-position fino ad ora disputate ed hanno mostrato di essere i migliori anche in Algarve.

Se osserviamo la graduatoria delle due libere occhi puntati anche su Valtteri Bottas, spesso molto competitivo sul giro secco quando conta. Il finnico, presente in Portogallo con un fondo nuovo dopo l’incidente di Imola, ha registrato il best lap nella FP1, mentre nella seconda sessione ha chiuso terzo alle spalle di Verstappen e del teammate Hamilton. Attenzione anche a Sergio Perez che ha tutte le carte in regola per ben figurare dopo l’ottimo terzo tempo registrato nel circuito dedicato ad Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Red Bull e Mercedes si equivalgono dopo la chiusura della seconda libera, la più indicativa della prima giornata di azione. Non conosciamo ovviamente i carichi di benzina ed il lavoro intrapreso delle due formazione, un dilemma che risolveremo solo a partire dalle 16.00 di questo pomeriggio.

Chi ha stupito e potrebbe giocarsi senza molti problemi la seconda fila dello schieramento è la Ferrari. La casa di Maranello ha ben figurato con entrambi i piloti, una macchina migliorata dopo le importanti modifiche apparse ieri nel fondo della monoposto. Lo spagnolo Carlos Sainz ed il monegasco Charles Leclerc sono al momento la terza forza in campo tra i sali e scendi portoghesi.

McLaren resta in agguato per un posto nella Top5 insieme all’AlphaTauri. Le compagine di Woking e la squadra di Faenza non hanno brillato nella prima giornata in pista, ma sono senza dubbio candidati per un posto in Q3.

Ottimi riscontri anche da Alpine. Lo spagnolo Fernando Alonso ed il francese Esteban Ocon completano la FP2 di ieri pomeriggio nella Top10, rispettivamente al quinto ed al sesto posto. Non conosciamo il programma dei francesi che sono nettamente migliorati rispetto ad Imola. Alfa Romeo sembra leggermente inferiore ad Aston Martin ed alla Williams che conquista un 13° tempo al termine della FP2 con il britannico George Russell.

Appuntamento alle 16.00 per una qualifica incerta, una sessione in cui potrebbero esserci delle sorprese.

Foto: LaPresse