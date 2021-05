Charles Leclerc si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Portimao. Il monegasco, scattato dall’ottava casella sullo schieramento di partenza, ha recuperato un paio di piazze, ma il risultato non è certamente stato dei migliori. Il pilota della Ferrari ha chiuso alle spalle delle due Mercedes, delle due Red Bull e di Lando Norris. Piccolo passo indietro a livello prestazionale in terra lusitana rispetto a quanto si era visto a Imola un paio di settimane fa, ma c’è comunque ottimismo all’interno del Cavallino Rampante.

Charles Leclerc ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento di come ho guidato oggi. Ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri ed è colpa mia. Se guardiamo la gara di oggi sono contento, non potevo fare di più, se guardiamo al weekend non lo sono. Colpa mia se non siamo quinti, avevamo il potenziale per farlo. Dobbiamo capire cosa è successo con le gomme medie, anche Carlos Sainz ha fatto fatica nel secondo stint, dobbiamo capire cosa è successo”.

Il monegasco non è riuscito ad attaccare Lando Norris per la quinta posizione e ha evidenziato un problema che hanno le monoposto di Maranello: “Su questa pista con questo vento abbiamo faticato tantissimo, non solo noi della Ferrari. Quando ci avviciniamo alla McLaren perdiamo un decimo e mezzo e fatichiamo“.

Foto: Lapresse