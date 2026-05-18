F1, Verstappen tradito dai problemi alla 24h Nürburgring. Attesa per la prossima sfida

Si è conclusa la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento seguito quest’anno da un numero elevatissimo di fans soprattutto per la presenza di Max Verstappen. L’olandese ha regalato spettacolo ed ha mostrato tutto il proprio talento con Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer, la Mercedes n. 3 Verstappen Racing ha però dovuto fermarsi a tre ore dalla fine per un problema al semiasse.

Il successo è poi andato all’AMG GT3 EVO gemella targata Team RAVENOL con Maro Engel, Fabian Schiller, Maxime Martin e Luca Stolz. Le due auto hanno di fatto condotto la scena per oltre dodici ore, un vero e proprio inseguimento in cui non sono mancate le battaglie.

Iconica al termine della competizione la lotta prima dopo Antoniusbuche e prima di Tiergarten tra Maro Engel e Max Verstappen. Il contatto è stato evidente tra le due auto ed il tedesco ha dovuto tagliare nell’erba per evitare alcune auto più lente presenti lungo il tracciato.

Non sapremo mai se le due Mercedes avrebbero battagliato ancora prima della bandiera a scacchi. Una cosa però è certa: Verstappen ha condotto una prova sontuosa e come da copione è constanemtente stato uno dei migliori in pista in ogni condizione tra notte, giorno e soprattutto pioggia.

Il danno all’AMG GT3 EVO n. 3 e la successiva sconfitta nell’Inferno Verde lascia ora un significativo punto interrogativo: quando rivedremo Max Verstappen in pista all’esterno dal paddock della F1? La domanda è abbastanza complicata.

Conosciamo la data della prossima 24h del Ring, ma ad oggi non è chiaro quale sarà il calendario di F1 2027. L’olandese ha confermato a più riprese di voler correre e vincere le più importanti corse al mondo e la 24h teutonica così come la 24h di Spa ed ovviamente la 24h di Le Mans non possono non rientrare nel suo programma.

Ci sarebbe anche la 24h di Daytona che è sempre l’unica sfida in cui Verstappen non ha concomitanze con il Mondiale di F1. La prima prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship si svolge infatti a gennaio, fuori dal programma della massima formula che solitamente inizia nel mese di marzo.

Da capire anche quale auto utilizzerà. Questa volta è stata scelta la Mercedes AMG GT3 EVO, la stessa utilizzatata da Verstappen Racing nel GT World Challenge Europe Powered by AWS nelle prove Sprint ed in quelle Endurance. Non è da escludere una nuova vettura per il prossimo anno, magari più in linea con le partnership di Red Bull in F1 (Ford nel caso specifico).

Il condizionale resta d’obbligo una volta terminata la 54ma edizione della 24h del Ring, una corsa di primo profilo che sicuramente vorrà entrare prima o poi nella bacheca del 28enne. La sensazione è però quella che il weekend scorso non sia stata una casualità e che senza gli impegni in F1 il nativo di Hasselt avrebbe partecipato anche alla 24h di Spa di fine giugno con la propria formazione.