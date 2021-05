VIDEO F1, GP Portogallo 2021: highlights e sintesi. Hamilton vince, Ferrari in crisi

Lewis Hamilton ha vinto il GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Portimao. Il sette volte Campione del Mondo si è imposto in maniera autorevole, rendendosi protagonista di due eccellenti sorpassi su Max Verstappen e su Valtteri Bottas. L’alfiere della Mercedes ha così allungato in testa alla classifica generale, ora vanta otto punti di vantaggio sull’olandese della Red Bull.

Giornata complicata per la Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso in sesta posizione alle spalle della McLaren di Lando Norris, Carlos Sainz è addirittura finito fuori dalla zona punti (undicesimo posto per la spagnola). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1.

VIDEO HIGHLIGHTS GP PORTOGALLO F1 2021

Foto: Lapresse