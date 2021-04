F1, Ferrari terza forza dopo il venerdì di Portimao. Ma la McLaren è in agguato

Buone sensazioni sulla scia di Imola per la Ferrari al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Portimao la scuderia di Maranello ha raccolto dei riscontri interessanti sia sul giro secco che sul passo gara, confermandosi per il momento nel ruolo di terza forza in campo alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Nella simulazione di qualifica andata in scena durante le FP2, Carlos Sainz ha stampato il quarto tempo in 1’20″197 mentre Charles Leclerc è rimasto leggermente più attardato al settimo posto in 1’20″360 a parità di mescola e di condizioni. I due ferraristi si sono inseriti dietro al terzetto composto da Max Verstappen e dalle due Mercedes, con Alpine rivelazione di giornata in quinta e sesta piazza con Fernando Alonso ed Esteban Ocon davanti alla Rossa del monegasco.

Leclerc, in attesa di mettere assieme tutti i pezzi del puzzle nel time-attack (magari proprio in Q3 come a Sakhir), ha comunque messo in evidenza un ottimo potenziale nella simulazione passo gara con entrambe le mescole. Il nativo del Principato è stato in grado di completare un primo run abbastanza lungo ed efficace con le soft, per poi far registrare un paio di crono molto incisivi con gomme medie nuove alla fine del turno.

La sensazione è che Ferrari possa davvero lottare con entrambe le monoposto per la top5, ma attenzione al possibile grande passo in avanti della McLaren da venerdì a sabato. Quest’oggi il team di Woking non ha brillato particolarmente proprio come due settimane fa a Imola, ma in quell’occasione aveva cambiato decisamente marcia almeno con Lando Norris a partire dalle FP3. Vedremo se quel copione si ripeterà anche in Algarve, per una battaglia che si preannuncia davvero molto accesa in ottica qualifica.

Foto: Lapresse