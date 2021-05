F1, pagelle GP Portogallo: Sainz impalpabile, Bottas malleabile, Hamilton implacabile

Il Gran Premio del Portogallo 2021 è andato in archivio a Portimao con la vittoria di Lewis Hamilton, che ha preceduto all’arrivo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta piazza lontano dai riflettori per un solido Sergio Perez, mentre Lando Norris è 5° avendo la meglio nella battaglia del midfield davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Di seguito le pagelle del GP Portogallo 2021 di F1:

PAGELLE GRAN PREMIO PORTOGALLO 2021 – F1

Lewis Hamilton (Mercedes) 9: Prestazione quasi perfetta da parte del britannico, che sfrutta nel migliore dei modi il potenziale della sua Mercedes superando in pista sia Max Verstappen che Valtteri Bottas, guadagnandosi meritatamente la vittoria n.97 in carriera. Una sola sbavatura in ripartenza dopo la safety car, in cui si fa sorprendere dalla Red Bull, per il resto rasenta la perfezione.

Max Verstappen (Red Bull) 7,5: Oggi il secondo posto era probabilmente il miglior risultato possibile, alla luce della velocità delle Mercedes a Portimao sul passo, ma il fuoriclasse olandese ha lottato strenuamente per provare comunque a vincere, forzando e commettendo qualche piccolo errore. Battere Bottas comunque non era assolutamente scontato, quindi la prova di Max resta positiva.

Valtteri Bottas (Mercedes) 5: Anche in quest’occasione non riesce a sfruttare la pole ed esce con le ossa rotte dal terzo GP della stagione. Superato in pista (a parità di strategia) dal compagno di squadra Hamilton, il finnico subisce l’undercut di Verstappen e cede la seconda posizione quasi senza lottare. Il punto-extra per il giro veloce è una magra consolazione.

Lando Norris (McLaren) 8,5: Vince per la terza volta consecutiva la gara “degli altri”, piazzandosi in quinta posizione alle spalle delle Mercedes e delle Red Bull dopo una qualifica non esaltante. Il britannico della McLaren si rende protagonista del miglior sorpasso di giornata (all’esterno su Ocon nel primo giro) e resiste nel finale a Leclerc nonostante un compound di gomme meno performante.

Charles Leclerc (Ferrari) 8: Il monegasco si riscatta prontamente dopo una brutta qualifica e salva almeno parzialmente il bilancio odierno del team emiliano, strappando una discreta sesta piazza partendo dalla quarta fila in griglia. Nessuna sbavatura e buon ritmo sia con gomme medie che con le hard.

Fernando Alonso (Alpine) 8: Come Leclerc, reagisce prontamente dopo un pessimo sabato e arriva in scia al compagno di squadra Ocon nonostante le 7 posizioni che li separavano in griglia. Il due volte campione iridato è autore di una gara fantastica, con un ritmo competitivo ed una strategia ottimale che consentono ad Alpine di chiudere saldamente in top10 con entrambe le monoposto.

Carlos Sainz (Ferrari) 5: Peggior gara da quando è arrivato in Ferrari per lo spagnolo, strepitoso ieri in qualifica ed in grandissima difficoltà quest’oggi sul passo sia con le soft che con le medie. Degna di nota la partenza, in cui scavalca Perez portandosi in quarta piazza, ma dopo la safety car cala progressivamente fino ad uscire addirittura dalla zona punti.

Mick Schumacher (Haas) 8: Il 17° posto finale non è certo lusinghiero per il campione uscente della Formula 2, protagonista quest’oggi di una gara davvero notevole in cui ha demolito il compagno di squadra Mazepin mettendosi inoltre alla spalle la Williams di Latifi. Miglior risultato possibile per il tedesco, in relazione al potenziale della Haas.

Nikita Mazepin (Haas) 4: Ancora una volta ultimo classificato dei piloti giunti al traguardo. Il russo fa fatica ad ingranare in questa sua stagione d’esordio in Formula 1 ed esce sonoramente sconfitto a Portimao nel confronto diretto con il teammate Mick Schumacher. Come se non bastasse, riceve 5 secondi di penalità per non aver rispettato le bandiere blu con una Mercedes.

Foto: Lapresse