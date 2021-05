Qualifiche non entusiasmanti per la Ferrari quelle che sono andate in scena nel sabato del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sullo spettacolare tracciato di Portimao è arrivata la stoccata del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, che ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen.

Per quanto riguarda la Rossa, lo spagnolo Carlos Sainz ha ottenuto il quinto tempo, mentre il monegasco Charles Leclerc si è dovuto accontentare dell’ottava piazza, non trovando il feeling giusto nella Q3. Charles, c’è da dire, ha commesso anche un piccolo errore nell’ultimo tentativo e per questo il tempo non l’ha premiato.

Tuttavia, in vista di domani, il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto valuta la prova della Rossa in maniera positiva: “Direi che il bicchiere è mezzo pieno, perché siamo davanti alla McLaren. Il nostro valore è quello della terza fila: Carlos (Sainz ndr.) è stato bravissimo a tirar fuori il meglio dalla macchina, Charles (Leclerc ndr.) probabilmente ha un po’ esagerato“, ha analizzato Binotto.

Dunque, a detta del Team Principal, l’obiettivo è stato centrato e, in questo contesto, Binotto ha accolto con grande piacere la prestazione di Sainz: “Ha gestito in maniera perfetta la giornata odierna e nella Q3 ha completato un grande giro“. La strategia però potrebbe sorridere a Leclerc, visto che il pilota del Principato ha ottenuto il suo miglior crono nella Q2 con le medie, contrariamente all’iberico che inizierà la gara con le soft: “Su questa pista la differenza delle mescole non è così marcata, ma è chiaro che avere delle gomme più consistenti sia sempre un vantaggio. Leclerc è stato molto bravo a estrarre il meglio della macchina in quel caso“.

E dunque si guarda a quel che sarà, dovendo anche tener conto delle condizioni atmosferiche: “Oggi il vento ha complicato non poco la vita ai piloti e domani potrebbe accadere lo stesso“, ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport.

