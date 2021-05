DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: orario qualifiche TV8, FP3 in differita. Leclerc sogna la seconda fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.09 In vista delle qualifiche di domani ci attendiamo una sfida a tre per la pole-position tra Hamilton, Bottas e Verstappen, con le Mercedes favorite. Poi grande bagarre per la quarta piazza, dove proverà ad inserirsi anche Leclerc. La speranza è che la Ferrari, dopo un buon venerdì, non regredisca al sabato e domenica come già accaduto a Portimao.

16.08 Attenzione alla Alpine: Ocon e Alonso, rispettivamente quarto e quinto, hanno le carte in regola per disputare un altro fine settimana da protagonisti.

16.07 Un buon fine settimana per la Ferrari. Leclerc, sul giro secco, è 3° a meno di 2 decimi da Hamilton! Anche il passo del monegasco con le medie si è rivelato interessante, 5-6 decimi più lento rispetto alla Mercedes e di poco migliore rispetto alla McLaren che, come di consueto, si è nascosta…Sainz invece ha fatto più fatica a trovare l’assetto giusto.

16.04 Questo venerdì ha messo in risalto come di consueto la temibile forza d’urto della Mercedes, che sembra realmente tornata la macchina imbattibile che ha caratterizzato l’ultimo lustro. La Red Bull ha fatto fatica, Verstappen ha commesso un errore importante nel suo tentativo con le gomme soft ed ha abortito il giro. In generale c’è una grossa differenza: Mercedes e Red Bull non sono distanti, tutt’altro, ma la scuderia tedesca riesce ad essere incisiva con costanza, mentre quella austriaca è molto più altalenante.

16.02 La classifica delle FP2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:18.170 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.139 6

3 Charles LECLERC Ferrari +0.165 6

4 Esteban OCON Alpine +0.296 3

5 Fernando ALONSO Alpine +0.348 3

6 Pierre GASLY AlphaTaur i+0.423 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.449 5

8 Carlos SAINZ Ferrari +0.504 6

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.615 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.748 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.777 4

12 Lando NORRIS McLaren +0.922 5

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.952 5

14 Lance STROLL Aston Martin +0.964 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.025 6

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.043 6

17 George RUSSELL Williams +1.787 5

18 Nicholas LATIFI Williams +1.876 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.156 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.583 4

16.02 Terminata la seconda sessione di prove libere del GP di Spagna 2021 di F1.

16.01 1’22″5 per Verstappen nel suo ultimo tentativo con le medie. 1’23″1 invece per Sainz.

16.00 La McLaren risponde alla Ferrari. 1’23″5 per Norris al 15° giro con le medie.

15.59 Pit-stop per Sainz, che monta le medie.

15.59 1’24″1 per Sainz, ma monta gomme soft con cui ha già effettuato 18 tornate.

15.58 Rientra ai box Verstappen e monta gomme medie.

15.57 1’22″6 per Hamilton, è un martello. 1’22″9 per Vertsappen, ma con le soft. Entrambe le Red Bull stanno girando con la gomma morbida.

15.55 La Ferrari in questo frangente sta girando sul passo 4-5 decimi più lenta della Mercedes, ma è sui tempi delle Red Bull di Verstappen e Perez. Più indietro la McLaren, che di solito si nasconde al venerdì.

15.55 OTTIMO PASSO PER LECLERC! 1’23″0!

15.54 10 giri a testa sinora per Leclerc, Bottas e Hamilton con le gomme medie. 17 per Sainz con le soft.

15.52 Venerdì negativo sin qui per la Red Bull. Verstappen non è riuscito a portare a casa un giro pulito con le soft ed anche sul passo non è al livello delle Mercedes.

15.50 Charles Leclerc ora passa sulle gomme gialle.

15.49 Carlos Sainz sta girando mezzo secondo più lento di Leclerc. Carichi di benzina differenti?

15.48 Verstappen gira sul passo di 1:24. Il pilota della Red Bull sembra essere in grande sofferenza. Charles Leclerc si sta confermando sui tempi delle ultime tornate (1:23.5), è appena dietro alle Mercedes.

15.46 Max Verstappen finisce sull’erba. Sessione difficile per l’olandese, non ha un tempo sul giro secco e non sta impressionando in simulazione.

15.45 Ultimi quindici minuti della FP2. Leclerc ora alza il tempo sul giro (1:23.5), tre decimi peggio di Hamilton. Il ferrarista ha fatto lo stesso crono di uno scatenato Fernando Alonso.

15.44 Carlos Sainz fatica in queste prime tornate, il secondo passaggio è di 1:24.0. Ottimo invece 1:23.4 per Alonso.

15.43 LECLEEEEEEEERC! 1:22.953 al primo passaggio. Stesso crono di Bottas al lancio della simulazione di passo gara. Chiaramente non conosciamo i carichi di benzina a bordo.

15.42 Troppo alto 1:24.5 per Carlos Sainz su gomma rossa come le due Mercedes.

15.41 Bottas inizia con 1:22.9, Hamilton risponde in 1:23.2. Il finlandese sembra essere il più veloce.

15.40 Da segnalare anche che le temperature non sono torride e questa condizione rappresenta sicuramente un beneficio per la Ferrari. Il weekend è iniziato bene dopo le criticità avute in Portogallo.

15.38 Stamattina le due Ferrari si erano distinte con gomma media sul giro secco, vedremo come risponderanno Leclerc e Sainz in questo frangente.

15.37 I due piloti Mercedes partono con le gomme soft.

15.36 Ora inizia la simulazione di passo gara, vedremo chi sarà più veloce nella simulazione in vista della prova di domenica.

15.35 CLASSIFICA PROVE LIBERE 2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:18.170 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.139 5

3 Charles LECLERC Ferrari+0.165 3

4 Esteban OCON Alpine+0.296 2

5 Fernando ALONSO Alpine+0.348 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.423 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.449 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.504 4

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.615 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.748 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.777 3

12 Lando NORRIS McLaren+0.922 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.952 4

14 Lance STROLL Aston Martin+0.964 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.025 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.043 5

17 George RUSSELL Williams+1.787 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.876 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.156 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.583 2

15.34 Per il momento la Mercedes appare dominante, Hamilton e Bottas hanno impressionato sul giro secco e hanno avuto costanza. Benissimo la Ferrari con Charles Leclerc, più indietro Carlos Sainz. Sorprendono le due Alpine (Ocon quarto, Alonso quinto) e le due AlphaTauri (Gasly sesto, Tsunoda settimo). Faticano le Red Bull di Verstappen e Perez.

15.33 Veramente impressionante il fucsia acceso da Charles Leclerc nell’ultimo settore: miglior tempo assoluto. Un tratto di velocità, dove la Ferrari lo scorso anno soffriva tantissimo. Un buon segnale, anche in vista di Montecarlo.

15.32 Eccellente giro di Yuki Tsunoda! Settimo con la AlphaTauri a 0.449! Primi due settori strabilianti. Sopravanza Carlos Sainz.

15.32 Anche Max Verstappen si trova ai box dopo aver abortito il giro. La Red Bull deve fare quadrare il cerchio.

15.31 Sergio Perez è sempre fermo ai box. Qualche problema per il messicano della Red Bull.

15.30 Carlos Sainz si trova invece in settima posizione a 0.504 dal leader. Max Verstappen è soltanto ottavo a 0.615.

15.29 Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo di giornata nel terzo settore. Il pilota della Ferrari occupa il terzo posto in classifica ad appena 165 millesimi di ritardo da Lewis Hamilton.

15.27 Al secondo parziale Verstappen paga 0.134 da Hamilton. Poi sbaglia in uscita dalla curva 10 e abortisce il giro. Red Bull in difficoltà.

15.27 Verstappen è già dietro di oltre un decimo al primo intermedio.

15.27 Giovinazzi al momento è 11°, 16° Raikkonen, 18° Schumacher.

15.26 Alonso è 5° a 0.348, fa perdere una posizione a Sainz. Vediamo ora la risposta di Verstappen con le soft.

15.25 Non male neanche Sainz, 5° a mezzo secondo da Hamilton. Davanti allo spagnolo c’è Ocon con la Alpine.

15.24 OTTIMO LECLERC! 3° a 0.165 da Hamilton! Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo in assoluto nel terzo settore, storicamente il punto debole della Ferrari!

15.24 Vediamo ora la Ferrari con le gomme soft, montate per la prima volta in questo fine settimana.

15.23 Tempo alto per Norris con le soft. E’ 5° a ben 0.922 da Hamilton.

15.22 Squillo della Aston Martin! Vettel è 4° a 0.777 (gomme soft).

15.21 Bottas si migliora con le soft, ma Hamilton fa ancora meglio! 1’18″170. Il campione del mondo vola in testa con 0.139 sul finlandese. 3° Verstappen a 6 decimi, ma non ha ancora utilizzato le soft.

15.21 Gomme soft ora per le Mercedes.

15.21 Il pezzo perso da Sainz è un generatore di vortice.

15.20 Primi venti minuti di FP2 dominati dalla Mercedes.

15.19 La classifica aggiornata.

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.419 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.042 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.366 2

4 Fernando ALONSO Alpine+0.878 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.987 1

6 Esteban OCON Alpine+1.019 1

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.132 2

8 Charles LECLERC Ferrari+1.353 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.422 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.487 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.696 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.697 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.786 2

14 Carlos SAINZ Ferrari+1.832 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.106 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.277 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.303 1

18 George RUSSELL Williams+2.598 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.459 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.273 1

15.18 Leclerc al momento è 8° a 1″353, Sainz 14° a 1″832. Ferrari non bene sinora con le medie.

15.16 Ecco il pezzo perso da Sainz.

15.15 Verstappen migliora, ma non abbastanza: è 3° a ben 0.366 da Bottas. 4° un ottimo Alonso a 0.868.

15.14 Le Ferrari sono rientrate ai box dopo uno stint non entusiasmante con gomme medie.

15.12 La classifica parziale (gomme medie per tutti).

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:18.419 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.042 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.622 2

4 Fernando ALONSO Alpine+0.997 1

5 Esteban OCON Alpine+1.019 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.265 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.353 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.367 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.422 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.487 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.697 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.786 1

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.832 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.891 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.277 1

16 Nicholas LATIFI Williams+2.507 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.788 2

18 George RUSSELL Williams+3.317 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.459 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.273 1

15.11 Virtual Safety Car per consentire agli addetti alla pista di rimuovere il pezzo che si è staccato dalla Ferrari di Sainz.

15.10 Hamilton sale in seconda piazza a soli 42 millesimi da Bottas. La Mercedes fa spavento.

15.10 Sainz viene sballottato su un cordolo e si stacca un piccolo pezzo dalla Ferrari.

15.09 TEMPONE DI BOTTAS! 1’18″419 per il finlandese. E’ già la miglior prestazione di giornata, anche contando i tempi del mattino. 2° Verstappen a 6 decimi.

15.07 Al momento Leclerc è 6°, Sainz 11°.

15.06 VERSTAPPEN DAVANTI! 1’19″041, fa 46 millesimi meglio di Bottas. Bene la Alpine: 4° Ocon, 5° Alonso.

15.05 Hamilton è secondo a 0.236 dal compagno di squadra. Ma ecco in pista anche Verstappen con le medie!

15.04 Leclerc si inserisce in seconda piazza a 0.685 da Bottas.

15.03 1’19″087, subito davanti Bottas con la Mercedes. Il finlandese è a mezzo secondo dal suo miglior tempo di stamane.

15.03 Ecco anche Alonso, sempre con gomme medie. In questa prima fase i piloti inizieranno a provare il passo della macchina sulla distanza, poi tra 20-30 minuti dovremmo vedere i primi attacchi al tempo con le soft.

15.02 Per il momento solo Alonso, Latifi e Verstappen sono rimasti ai box. Tutti i piloti in pista utilizzano gomme medie in questa fase.

15.01 Entrano in pista anche le Ferrari. Gomme medie sia per Sainz sia per Leclerc.

15.01 Medie anche per Bottas, Vettel, Ricciardo e Hamilton.

15.00 I primi a scendere in pista sono Ocon, Schumacher, Raikkonen e Giovinazzi, tutti con gomme medie.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Spagna di F1. Giornata primaverile a Barcellona, c’è il sole. 41° la temperatura dell’asfalto.

14.58 La seconda sessione durerà 60 minuti.

14.57 Guardando alle squadre, la classifica è capitanata dalla Ferrari con 13 pole. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Spagna anche McLaren (8), Mercedes (8), Williams (6) e Red Bull (2).

14.56 Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di Spagna, entrambe firmate da Alberto Ascari (1951 e 1954).

14.55 Sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Barcellona. Se ne contano 5 per Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020), 2 per Kimi Räikkönen (2005, 2008), 1 per Fernando Alonso (2006) e Valtteri Bottas (2019).

14.54 Il teutonico, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque.

14.53 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata da Michael Schumacher, capace di ottenere 7 partenze al palo (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Curiosamente, questo significa che quando il tedesco è partito davanti a tutti in Spagna, ha poi vinto il Mondiale!

14.52 Sono invece sette i piloti in attività a vantare almeno un podio a Barcellona, tra di essi comanda Lewis Hamilton, issatosi a quota 9.

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

5 (2-2-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

5 (1-1-3) – VETTEL Sebastian

4 (1-1-2) – VERSTAPPEN Max

3 (0-2-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – RICCIARDO Daniel

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Inizia il lungo weekend in terra catalana, spazio alle prime due sessioni di test che permetteranno ai piloti di perfezionare il feeling con un tracciato estremamente conosciuto e di perfezionare la messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. A disposizione due turni da un’ora ciascuno per effettuare tutto il lavoro necessario in vista dei momenti cruciali del fine settimana.

ORARI PROVE LIBERE E COME VEDERLE IN TV

La Ferrari deve reagire dopo l’ultimo tormentato weekend in Portogallo. La Scuderia di Maranello ha riscontrato diverse criticità a Portimao e deve ripartire da zero, portando anche alcune novità in pista. La speranza è che Charles Leclerc e Carlos Sainz riescano a trovare il bandolo della matassa e dire la loro in pista, facendo capire di poter lottare per un buon piazzamento tra qualifiche e gara. Il tracciato non è tra i più congeniali al Cavallino Rampante, ma il monegasco e lo spagnolo proveranno a esprimersi al meglio e a trovare quella fiduaia smarrita in terra lusitana.

Proseguirà il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico ha vinto il GP del Portogallo e ora ha otto punti di vantaggio in classifica generale sull’olandese. L’alfiere della Mercedes cercherà la prova di forza, l’uomo della Red Bull sa che non deve sbagliare nulla se vuole cercare davvero di fronteggiare il sette volte Campione del Mondo nella lotta per il titolo iridato. I rispettivi compagni di squadra Valtteri Bottas e Sergio Perez cercheranno di inserirsi. Da tenere in considerazione le McLarend di Lando Norris e Daniel Ricciardo, probabili avversari delle Ferrari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.30 con la FP1, poi alle ore 15.00 spazio alla seconda sessione. Buon divertimento a tutti.

Foto: Presse