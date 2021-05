F1 su TV8, GP Spagna 2021: orari, programma gara, diretta gratis e in chiaro

L’autodromo di Montmelò, edificato alle porte di Barcellona, si appresta a mandare in scena il Gran Premio di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sarà un nuovo capitolo del braccio di ferro iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico ha vinto in Bahrain e in Portogallo, mentre l’olandese ha trionfato a Imola. Il tracciato catalano è gradito da entrambi, poiché Il trentaseienne inglese ha raccolto a successi a ripetizione, mentre il ventitreenne del Limburgo proprio qui ha centrato la prima affermazione della carriera, ormai cinque anni fa.

Dal canto suo, la Ferrari cercherà di raccogliere quanti più punti possibile. Sinora Charles Leclerc si è dimostrato estremamente solido, poiché ha concluso 6° sia il GP di Bahrain che quello di Portogallo, issandosi sino al 4° posto in Emilia Romagna. Al contrario Carlos Sainz è stato più altalenante, essendosi piazzato 8° a Sakhir, 5° a Imola e 11° a Portimao. Lo spagnolo, però, correrà in casa e potrebbe essere galvanizzato da questo fatto. Riuscirà a stare davanti al compagno di squadra per la prima volta? Il via è previsto alle ore 15.00. Ecco come fare per seguire il Gran Premio di Spagna in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in diretta a partire dalle ore 15.00. Il Gran Premio di Spagna è infatti uno dei cinque che, in questo 2021, saranno proposti gratuitamente live.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Sky consentirà di guardare la gara anche in 4K.

STREAMING – Il Gran Premio di Spagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

F1 – GP SPAGNA 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 9 maggio, ore 15.00 – Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Foto: La Presse