Ginnastica artistica, l’Italia ha spazio per gli specialisti alle Olimpiadi? Il passo di Maresca agli Europei e il ballottaggio

L’Italia è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la squadra maschile e potrà così schierare cinque atleti sulla pedana della capitale francese. La nostra Nazionale tornerà ai Giochi con l’intera formazione dopo le assenze di Rio 2016 e Tokyo 2020, tra l’altro lo farà dopo aver trionfato agli Europei 2023 e aver accarezzato il podio ai Mondiali 2022. Il movimento tricolore è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e proverà a battagliare per una storica medaglia nel team event, ma il DT Giuseppe Cocciaro dovrà inevitabilmente fare delle scelte.

Nella squadra che gareggerà in terra transalpina ci sarà spazio per qualche specialista pura o si punterà esclusivamente su ginnasti in grado di fornire un contributo più ampio in ottica team event? Negli ultimi grandi eventi si è andati in questa direzione: agli Europei 2023 e agli Europei 2024 il tecnico ha schierato gli stessi cinque uomini, ovvero Yumin Abbadini (fresco di bronzo all-around a Rimini), Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Marco Lodadio; ai Mondiali 2023 si inserì Nicola Bartolini al posto di Lodadio (il sardo non era in perfette condizioni la scorsa primavera e anche quest’anno è in fase di recupero).

La sensazione è che Abbadini, Bartolini, Casali, Levantesi, Macchiati siano gli indiziati per prendere parte alle Olimpiadi, ma questo significherebbe privarsi di altre possibili carte da medaglia. Su tutte Carlo Macchini alla sbarra e Salvatore Maresca agli anelli. Proprio il campano aveva una ghiotta occasione per dare un chiaro segnale, ma purtroppo nella finale degli Europei ha commesso un vistoso passo in chiusura di esercizio e ha concluso in settima posizione: con quell’errore ha perso almeno tre decimi e non è riuscito a lottare per una medaglia che poteva essere alla sua portata (sarebbe comunque servito un 14.900 per salire sul podio). Il 30enne riuscirà a rientrare nel giro? E Macchini, lo scorso anno argento agli Europei, avrà una chance? Rebus in fase di risoluzione quando mancano tre mesi ai Giochi.