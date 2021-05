Charles Leclerc non si risparmia mai e ha fatto ancora una volta il massimo nel corso delle le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, spingendo la sua Ferrari SF21 oggettivamente nella miglior posizione possibile per il potenziale della vettura.

Il monegasco, infatti, si è spinto fino alla quarta posizione della classifica, casella di partenza che occuperà per la terza volta in questa stagione. Ci sarà possibilità di confermare tale piazzamento anche in gara come spiega lo stesso pilota del Cavallino, ma gli aspetti da valutare saranno molti.

In primo luogo sarà importantissima la partenza, con il lungo rettilineo del Montmelò che permetterà di attaccare prima di curva 1, su una pista nella quale sorpassare è molto complicato, specialmente ora che curva 10 (secondo punto di attacco) è stata modificata. Inoltre le gomme saranno l’ago della bilancia, come sempre, con Charles Leclerc che si dice fiducioso, dato che nel T3 la Rossa sembra comportarsi bene e non stressare troppo gli pneumatici.

Andiamo, quindi, a sentire le parole del pilota di Maranello rilasciate a Sky Sport al termine del suo sabato in terra catalana, nelle quali va anche a porre gli obiettivi per la gara di domani.

Foto: LiveMedia/DPPI/Xavi Bonilla