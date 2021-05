F1, Leclerc e Sainz volano nelle FP3 al Montmelò! Solo Hamilton e Verstappen meglio delle Ferrari!

All’autodromo di Montmelò si è conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, ultima occasione per decidere gli assetti in vista della qualifica del primo pomeriggio. Va però rimarcato come i team abbiano deciso di diversificare il lavoro. C’è chi ha girato quasi esclusivamente con gomma soft, come la Mercedes e la Ferrari. Al contrario altre squadre, quali Red Bull e McLaren hanno preferito accumulare chilometri con mescola media.

Ciononostante, il miglior tempo del turno è stato fatto segnare da Max Verstappen, che nell’unico giro lanciato con le morbide ha fermato il cronometro sull’1’17”835, precedendo di 235 millesimi la Mercedes Lewis Hamilton. Segno che a partire dalle 15.00 ci potrà essere effettiva lotta per la pole position? Alle spalle dei contendenti per il Mondiale si sono attestate le due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno pagato rispettivamente 5 e 6 decimi all’olandese, mentre Valtteri Bottas si è dovuto accontentare della quinta piazza a una manciata di millesimi dallo spagnolo del team di Maranello.

L’unico giro veloce con le soft è valso la sesta e l’ottava posizione alle McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, le quali sono quindi rimaste dietro al Cavallino Rampante in termini di prestazione pura. In ritirata, invece, la seconda Red Bull di Sergio Perez. Checo non è andato oltre il decimo crono, vedendosi scavalcato perfino dall’Alfa Romeo di Kimi Räikkönen, nono.

In netto calo le Aston Martin, oggi decisamente sottotono soprattutto rispetto alla mattinata di ieri. Restano indecifrabili le Alpine, rimaste a centro classifica, ma a loro volta più propense a lavorare con mescola media. Indietro anche Antonio Giovinazzi, sedicesimo e ben distante dal compagno di squadra.

GP SPAGNA 2021 – CLASSIFICA FP3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:17.835 5

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.235 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.473 5

4 Carlos Sainz Ferrari +0.575 6

5 Valtteri Bottas Mercedes +0.588 5

6 Lando Norris McLaren +0.659 4

7 Pierre Gasly AlphaTauri +0.700 3

8 Daniel Ricciardo McLaren +0.747 6

9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +0.762 5

10 Sergio Perez Red Bull Racing +0.771 4

11 Fernando Alonso Alpine +0.827 4

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.838 3

13 Esteban Ocon Alpine +0.865 4

14 Lance Stroll Aston Martin +1.042 5

15 George Russell Williams +1.170 6

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.379 5

17 Sebastian Vettel Aston Martin +1.528 6

18 Nicholas Latifi Williams +1.557 7

19 Mick Schumacher Haas F1 Team +2.164 4

20 Nikita Mazepin Haas F1 Team +2.402 4

Foto: La Presse