F1, GP Spagna 2021. Lewis Hamilton fa 100! Sua la pole position. Bene la Ferrari, 4° Charles Leclerc e 6° Carlos Sainz

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna hanno permesso a Lewis Hamilton di raggiungere la fatidica pietra miliare delle 100 pole position. Il pilota britannico scatterà, quindi, davanti a tutti nella giornata di domani, venendo accompagnato in prima fila da Max Verstappen . Dal canto loro, le Ferrari si sono attestate in quarta posizione con Charles Leclerc e al 6° posto con Carlos Sainz.

Q1 – La sorpresa della prima fase è rappresentata dall’eliminazione dell’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda (16°), che sporca il suo ultimo tentativo e viene battuto di soli 7 millesimi da Antonio Giovinazzi, il quale riesce così a superare il taglio. Saluta invece la compagnia l’altra Alfa Romeo di Kimi Räikkönen (17°). Mick Schumacher (18°) si prende la soddisfazione di portare la sua Haas in penultima fila, scavalcando la Williams di Nicolas Latifi (19°) e il compagno di squadra Nikita Mazepin (20°). I distacchi, comunque, sono minimi. I primi tredici sono racchiusi in meno di mezzo secondo e

Q2 – A sorpresa nessuno dei big tenta un time attack con mescola media. Tutti subito in pista con le morbide, che quindi verranno certamente usate da tutta la top-ten nel primo stint della gara di domani. Salutano la compagnia le due Aston Martin di Lance Stroll (11°) e Sebastian Vettel (13°), a cui si aggiunge l’Alpha Tauri di Pierre Gasly (12°). Scontate le eliminazioni di Antonio Giovinazzi (14°) e George Russell (15°).

Q3 – Il primo tentativo dice bene a Lewis Hamilton, che realizza il miglior tempo con un esiguo margine di 36 millesimi su Max Verstappen, mentre Valtteri Bottas si installa in terza posizione a 132 millesimi. Alla resa dei conti nessuno si migliora e il britannico mette il sigillo sulla sua 100ma pole position, nonché la nona consecutiva per la Mercedes a Barcellona. Sarà l’olandese ad accompagnarlo in prima fila, mentre si ritroverà al fianco la Ferrari di Charles Leclerc, che strappa in extremis il 4° posto all’Alpine di Esteban Ocon, il quale sarà invece affiancato dall’altra Ferrari di Carlos Sainz. Per una volta in ritirata le McLaren, poiché Daniel Ricciardo e Lando Norris sono rispettivamente 7° e 9°, intercalati dalla seconda Red Bull di Sergio Perez (peraltro autore di un testacoda). 10° Fernando Alonso.

GP SPAGNA 2021 – RISULTATO QUALIFICHE

1. Lewis HAMILTON (Mercedes)

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull)

3. Valtteri BOTTAS (Mercedes)

4. Charles LECLERC (Ferrari)

5. Esteban OCON (Alpine)

6. Carlos SAINZ (Ferrari)

7. Daniel RICCIARDO (McLaren)

8. Sergio PEREZ (Red Bull)

9. Lando NORRIS (McLaren)

10. Fernando ALONSO (Alpine)

11. Lance STROLL (Aston Martin)

12. Pierre GASLY (Alpha Tauri)

13. Sebastian VETTEL (Aston Martin)

14. Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo)

15. RUSSELL George (Williams)

16. Yuki TSUNODA (Alpha Tauri)

17. Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo)

18. Mick SCHUMACHER (Haas)

19. Nicolas LATIFI (Williams)

20. Nikita MAZEPIN (Haas)

Foto: La Presse