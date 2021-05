Solitamente Lando Norris, oltre ad essere un pilota di talento, è un personaggio che ama sempre ridere e scherzare. Oggi, invece, il suo viso è tutt’altro che raggiante al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021. Dopo una qualifica nella quale non aveva brillato, e nella quale si era piazzato alle spalle del compagno di scuderia Daniel Ricciardo, oggi non ha invertito il suo trend generale, tagliando il traguardo in ottava posizione, contro la sesta del suo vicino di box.

Al termine della gara del Montmelò il giovane britannico ha analizzato il suo weekend ai microfoni di F1.com: “Sicuramente un pomeriggio duro per me. A livello di squadra possiamo essere soddisfatti, ma c’è comunque da dire che la mia gara l’ho rovinata già ieri con una qualifica poco brillante. Oggi sono passato dalla nona alla ottava posizione, per cui si può dire che non sia cambiato nulla. Su questa pista è complicato sorpassare e rimontare per cui il bilancio non è un granché. Diciamo che è successo ciò che mi aspettavo, volevo entrare comodamente nella zona punti e ci sono riuscito”.

Il britannico completa il suo racconto guardando al complesso della McLaren. “Vedendo l’andamento, Daniel è stato più veloce di me lungo tutto il corso del weekend per cui è un aspetto positivo per la squadra, avendo portato a casa punti. Forse oggi potevamo fare di più, ma le Ferrari oggettivamente erano troppo veloci. C’è tanto da lavorare”.

Foto: Lapresse