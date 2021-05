F1, Esteban Ocon batte Fernando Alonso. Ma in gara il leone asturiano cercherà il ruggito

Miglior qualifica stagionale in casa Alpine, che centra l’obiettivo della vigilia portando entrambe le macchine in Q3 al Montmelò per il Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula 1. Prestazione di grande spessore a livello personale da parte di Esteban Ocon, che migliora il 6° posto di Portimao attestandosi in quinta piazza tra le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Buoni segnali di miglioramento sul giro secco rispetto alle ultime uscite per Fernando Alonso, capace di accedere al Q3 (per un soffio) dopo due eliminazioni consecutive in Q2 tra Imola e Portogallo. L’asturiano, ancora lontano dal top nei time-attack rispetto al compagno di squadra, domani andrà a caccia di una buona rimonta per portare a casa il maggior numero di punti possibili nel Gran Premio di casa.

I long-run di venerdì pomeriggio sono abbastanza incoraggianti in tal senso, anche se a Barcellona è molto più complesso effettuare delle manovre di sorpasso in pista rispetto al circuito dell’Algarve. Alonso inoltre non potrà giocare il jolly della gomma media in partenza (scelta vincente a Portimao), quindi sarà difficile inventarsi qualcosa con la strategia per recuperare posizioni sui rivali che lo precedono in griglia.

Il leone spagnolo è dunque chiamato ad un primo giro estremamente aggressivo per poi poter gestire nel migliore dei modi le sue gomme soft in vista della fondamentale girandola dei pit-stop. Mercedes e Red Bull (Perez incluso) hanno una marcia in più rispetto agli altri, mentre dal quinto posto in giù sembra davvero tutto possibile per diverse scuderie tra cui Alpine.

Foto: Lapresse