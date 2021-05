Oggi, sabato 8 maggio, all’autodromo di Montmelò verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna di F1. La giornata odierna è, come d’abitudine, quella dedicata alle qualifiche. Ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarà Lewis Hamilton, il quale ha l’opportunità di diventare il primo pilota di sempre a toccare la quota delle 100 pole position in carriera. Il britannico ha mancato l’appuntamento con la tripla cifra in Portogallo, dove è stato battuto di soli 7 millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas, ma chiaramente si tratta solo di una questione di tempo prima di vederlo raggiungere la storica pietra miliare.

Il già citato Bottas e le Red Bull cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote al trentaseienne inglese. In particolare, Max Verstappen ha bisogno di scattare davanti al rivale per il titolo, considerando che storicamente quello spagnolo è un tracciato dove la qualifica è determinante e i sorpassi sono molto complicati. Proprio per questo, sarà fondamentale anche per la Ferrari ottenere la miglior performance possibile. Le Rosse, sinora, si sono dimostrate più competitive sul giro secco che sul passo gara. Sapranno fare altrettanto anche quest’oggi? Per scoprirlo basterà seguire le qualifiche in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta e in chiaro le qualifiche a partire dalle ore 15.00. Il Gran Premio di Spagna è infatti uno dei cinque che in questo 2021 vengono proposti anche gratuitamente e live.

Le FP3 saranno trasmesse in differita e in chiaro alle 13.00.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio di Spagna potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.

F1 – GP SPAGNA 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

PROVE LIBERE 3

Sabato 8 maggio, ore 12.00-13.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky). Differita alle 13.00 su TV8.

QUALIFICHE

Sabato 8 maggio, ore 15.00-16.00 – Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky).

Foto: La Presse