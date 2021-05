F1, i passi avanti sempre più evidenti della Alpine di Fernando Alonso ed Ocon

Venerdì estremamente incoraggiante al Montmelò in casa Alpine, che piazza due macchine nella top5 al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Segnali importanti dunque per la scuderia francese dopo i progressi evidenziati lo scorso fine settimana a Portimao, a testimonianza di una buona crescita di rendimento rispetto ai test e alle prime due tappe del campionato.

A Barcellona, su una pista completa in cui gli effettivi valori in campo delle vetture tendono ad emergere, Alpine ha raccolto riscontri positivi sia sul giro secco che sul passo gara in occasione delle FP2, sessione particolarmente indicativa (dal punto di vista delle temperature) in vista di qualifiche e gara.

Da sottolineare in primis un Fernando Alonso in grande spolvero sul circuito di casa, capace di ritrovare smalto anche nella simulazione di qualifica con un brillante quinto posto a 348 millesimi dal miglior crono di Bottas e a pochi centesimi dalla quarta piazza del compagno di squadra Esteban Ocon.

Alpine si candida quindi al ruolo di antagonista di McLaren e Ferrari nella battaglia per entrare nelle prime tre file in griglia, tenendo conto delle difficoltà evidenziate oggi da Sergio Perez con la Red Bull nel time-attack. Buone sensazioni anche sui long-run per il team con sede ad Enstone, che ha deciso di differenziare il programma di lavoro dei due piloti in modo da confrontare l’andamento delle gomme soft e delle medie.

Il due volte campione iridato ha impressionato positivamente con pneumatici morbidi, martellando diversi crono in 1’23” basso per poi salire in 1’23” alto/1’24” basso a fine sessione dopo oltre 15 giri di run, mentre Ocon è stato leggermente più lento ma estremamente costante in 1’24” basso con gomme medie. Mercedes, Red Bull e Leclerc hanno messo in campo qualcosa in più, ma Alpine è pronta a battagliare per le posizioni a ridosso del podio.

