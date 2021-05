F1, Fernando Alonso fuori dai punti e perde contro Ocon. Domenica in chiaroscuro, duello finale sottotono

Fernando Alonso chiude al 17° posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2021. Il padrone di casa, atteso ad una conferma oggi dopo un ottimo fine settimana, non è riuscito a conquistare la zona punti al termine di una competizione in cui non è mai stato protagonista in positivo.

Dopo una splendida rimonta in Algarve, sede settimana scorsa del Gran Premio del Portogallo, l’asturiano non è riuscito a ripetersi nella giornata odierna a Barcellona. Gli aggiornamenti portati sull’Alpine mettono la casa francese in una posizione privilegiata nella Top10. I transalpini possono contendersi con costanza le prime dieci posizioni della classifica e la prova arriva da Esteban Ocon, nono al traguardo oggi alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris.

A Montecarlo sono attese conferme ed un’importante rivincita da parte di Alonso che tra i muretti dovrà cecare di precedere il teammate in qualifica e soprattutto in gara. Il due volte campione del mondo continua, contro il pronostico di molti, a perdere il raffronto diretto con il compagno di box che al momento sbaglia molto poco.

Alpine ha tra le proprie fila due ottimi piloti che hanno tra le mani una vettura che ha tutte le carte in regola per diventare, al termine della stagione, la quarta forza o addirittura la terza della classifica costruttori.

Portimao ed il GP di Spagna mostrano infatti che Ferrari e McLaren sono battibili e soprattutto che nessuna delle due riesce a portare dei risultati di peso con entrambi i piloti. La strada verso Abu Dhabi è ancora lunga e solo il tempo potrà rispondere a questa domanda.

Foto: LaPresse