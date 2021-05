F1, GP Spagna 2021. Lewis Hamilton favoritissimo per la vittoria. La Ferrari vuole chiudere a ridosso del podio

Oggi, domenica 9 maggio, l’autodromo di Montemlò, edificato nei pressi di Barcellona, sarà teatro del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale 2021 di Formula 1. Tutto lascia presagire che vi possa essere un nuovo round nel braccio di ferro iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Non a caso, il britannico e l’olandese sono risultati separati da soli 36 millesimi nella qualifica di ieri e scatteranno dalla prima fila. Sarà il trentaseienne inglese ad avere il vantaggio della pole position, che al Montmelò è un’ipoteca sulla vittoria più di quanto non lo sia a Montecarlo o all’Hungaroring.

I numeri, infatti, sono inequivocabili. Finora si sono corsi 30 Gran Premi in questo autodromo e il vincitore è scattato dalla pole position in 22 occasioni. In altre parole, statisticamente parlando Hamilton ha il 73,3% delle possibilità di imporsi nella giornata odierna. Se a tale dato aggiungiamo che su questa pista nell’era turbo-ibrida la Mercedes è stata battuta solo nel 2016, quando le Frecce d’Argento si autoeliminarono in uno scontro durante il giro iniziale, e che il Re Nero primeggia ininterrottamente dal 2017, verrebbe da dire che i giochi sono fatti prima ancora di cominciare. Hamilton è favoritissimo anche perché, per quanto si è visto tra venerdì e sabato, Verstappen è riuscito a tenere testa all’avversario solo montando mescola morbida. Invece con le medie e le hard, il britannico è sembrato godere di alcuni decimi di margine in ogni giro.

Se le premesse sono queste, il ventitreenne olandese dovrà badare soprattutto a tenere testa a Valtteri Bottas, che potrebbe fare gioco di squadra soffiandogli il secondo posto e preziosi punti iridati. Insomma, nell’economia del Mondiale 2021 questa appare una gara dove Lewis può avere vita relativamente facile, mentre Super Max sembrerebbe costretto a giocare in difesa per limitare i danni, proprio come avvenuto a Portimao. Vedremo se sarà davvero così, oppure se il GP assumerà una piega inaspettata.

La Ferrari è reduce dalla miglior qualifica della stagione, in quanto Charles Leclerc scatterà dalla quarta casella e Carlos Sainz dalla sesta. Il sogno è di ripetere anche quest’oggi i piazzamenti di ieri, perché oggettivamente il podio è fuori portata (a meno di imprevisti per i Big Three). In generale, l’ambizione è quella di riuscire a ricoprire il ruolo di terza forza, come effettivamente avvenuto sabato. Sergio Perez fatica da venerdì e le McLaren non hanno particolarmente rubato l’occhio, eccezion fatta per qualche occasionale lampo di Lando Norris. Sappiamo bene come la domenica sia generalmente la giornata più complicata per le Rosse, ma la posizione di partenza è intrigante e si già detto di quanto sia difficile sorpassare da queste parti. Sarà cruciale partire bene e gestire adeguatamente l’usura degli pneumatici, sperando che non sia esagerata.

Foto: La Presse