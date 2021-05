F1, Lewis Hamilton ha vinto da campione. Doppio pit-stop e strategia alternativa, Verstappen ko

Il Gran Premio di Spagna 2021 è andato in archivio al Montmelò con la 98ma vittoria in carriera di Lewis Hamilton, che ha avuto la meglio su Max Verstappen al termine di un meraviglioso testa a testa durato 60 giri. Il sette volte iridato si porta così a quota 3 successi in stagione, dopo le affermazioni di Sakhir e Portimao, allungando a +14 nel Mondiale sul rivale olandese dopo quattro round.

Quest’oggi Hamilton e Verstappen si sono sfidati a livelli stellari, mettendo in evidenza un ritmo strepitoso ed una feroce cattiveria agonistica, ma alla fine il pacchetto macchina-strategia Mercedes si è rivelato più efficace di quello Red Bull, consentendo a Lewis di esprimere tutto il suo talento alla caccia del leader del GP.

Il pole-man inglese aveva infatti perso la prima posizione in partenza sul perentorio attacco del figlio di Jos alla staccata di curva 1, concedendo il giusto spazio all’interno ed evitando possibili contatti con la macchina dell’avversario. Verstappen ha dunque bruciato Hamilton allo start per la seconda volta in questo avvio di campionato (era già successo sul bagnato a Imola), ma il passo della Mercedes si è dimostrato superiore alla Red Bull con entrambi i compound Pirelli.

Il team austriaco si è difeso egregiamente nel primo pit-stop dal possibile undercut di Hamilton, commettendo però un errore ai box e perdendo un paio di secondi con la sosta. Dettagli fondamentali quando ti giochi la vittoria sul filo dei decimi contro i campioni in carica della Mercedes, che hanno infatti deciso di tenere in pista Lewis per qualche giro in più in modo da sfruttare una gomma più fresca.

Il momento decisivo del GP è poi arrivato alla 43ma tornata con la seconda sosta del britannico (che si trovava in zona DRS dietro a Max), che ha messo sotto scacco una Red Bull costretta ad andare fino in fondo nella speranza di difendersi in pista dagli attacchi del nativo di Stevenage. Con gomma fresca però Hamilton ha martellato dei giri sensazionali, guadagnando quasi 2″ al giro su Verstappen e scavalcandolo senza problemi a 7 tornate dalla bandiera a scacchi.

Foto: Lapresse