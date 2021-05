Ancora un sabato poco soddisfacente per Sergio Perez. Il messicano, infatti, conclude le sue qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con un mesto ottavo posto, a quasi un secondo dalla pole position di Lewis Hamilton e, soprattutto, ad oltre nove decimi dal suo compagno di scuderia Max Verstappen.

Non propriamente il risultato che l’ex McLaren e Racing Point si aspettava dalla sua giornata sul circuito del Montmelò, dal quale, anzi, voleva un segnale di riscossa dopo qualche difficoltà di troppo. Invece oggi, dopo un errore che lo ha mandato in testa-coda in ingresso della chicane finale, non ha saputo fare di meglio di un ottavo posto, preceduto persino dalla Alpine di Esteban Ocon, brillante quinto. I motivi, li spiega direttamente Sergio Perez.

“Il mio sabato è stato un po’ una lotta – ammette a motorsport.com – non mi sentivo al mio 100% a livello fisico. Ho avuto un problema alla spalla durante le qualifiche e non stavo bene. Ho analizzato la mia situazione assieme alla squadra e penso che domani tornerò al mio massimo. La spalla peggiorava tra Q1, Q2 e Q3 per cui ho faticato progressivamente. Non sappiamo esattamente di cosa si tratti, ma in gara non avrò problemi”.

Nel complesso il messicano, tuttavia, non si nasconde sia per quanto successo oggi, sia per questo primo scorcio di annata: “Una brutta giornata, non ho ottenuto un giro buono in tutto il sabato. La Q1 mi sembrava partita bene, con la macchina in condizioni ottimali, ma da quel momento in avanti non ho più fatto progressi. So che questo ottavo posto rappresenta la mia peggiore qualifica in Red Bull, ma so anche che mi occorre ancora tempo per esprimermi al meglio con la nuova vettura”.

Foto: Lapresse