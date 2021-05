F1, GP Spagna: risultati e classifica FP3. Le Ferrari tallonano Verstappen e Hamilton! 3° Leclerc!

Dopo un venerdì incolore, Max Verstappen ha battuto un colpo nel corso del GP di Spagna di F1. Al Montmelò di Barcellona l’olandese della Red Bull ha stampato il miglior tempo assoluto nel corso delle prove libere 3, rifilando ben 235 millesimi al campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes). E’ in particolare nel secondo settore della pista che il 23enne è riuscito a fare la differenza. Si prospetta dunque un grandissimo duello per la pole tra i due contendenti per il titolo iridato, senza dimenticare il terzo incomodo Valtteri Bottas (Mercedes), rimasto nascosto durante le FP3.

Prestazione di grande sostanza per la Ferrari, che ha confermato i progressi messi in risalto ieri, in particolare nel terzo ed ultimo settore del circuito. Charles Leclerc e Carlos Sainz jr occupano la terza e quarta posizione rispettivamente a 0.473 e 0.575 dalla vetta. A questo punto il sogno per le qualifiche diventa quello di agguantare la seconda fila, anche se oggettivamente la quarta piazza appare come il risultato massimo, a meno che non commettano degli errori Verstappen, Hamilton o Bottas.

La McLaren resta in agguato con Lando Norris e Daniel Ricciardo, mentre questa mattina ha fatto più fatica la Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Da segnalare il promettente ottavo posto per l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

Le qualifiche del GP di Spagna di F1 scatteranno alle 15.00 e saranno visibili in diretta tv su SkySport Uno, SkySport F1 e TV8, nonché in streaming su SkyGo, NowTv e tv8.it.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:17.835 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.235 4

3 Charles LECLERC Ferrari +0.473 5

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.575 6

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.588 4

6 Lando NORRIS McLaren +0.659 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren +0.747 5

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.762 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.771 3

10 Fernando ALONSO Alpine +0.827 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.838 3

12 Esteban OCON Alpine +0.865 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri +0.936 3

14 Lance STROLL Aston Martin +1.042 3

15 George RUSSELL Williams +1.170 4

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.379 4

17 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.528 5

18 Nicholas LATIFI Williams +1.557 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.164 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.402 3

Foto: Lapresse