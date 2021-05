Rally, Thierry Neuville e Ott Tanak prolungano i rispettivi contratti con Hyundai

Mentre il mondo del rally si prepara a vivere la nuova era dell’ibrido che scatterà nel 2022, Hyundai si muove per tempo e proseguirà all’insegna della stabilità. In un momento di forti cambiamenti, il team ha deciso di prolungare i contratti dei suoi due piloti, Thierry Neuville e Ott Tanak, con un accordo pluriennale. Per il belga, attualmente secondo in classifica generale, si andrà ad allungare un accordo che dura da ben sette anni, mentre l’estone è entrato a far parte del team nel 2020 e quest’anno ha già vinto il Rally di Finlandia.

Thierry Neuville commenta il suo rinnovo di contratto: “La mia intenzione era quella di continuare l’avventura con Hyundai e sono molto felice di aver firmato un contratto pluriennale con il team che è diventato la mia seconda famiglia. Oltre al fatto che sto molto bene con loro, la determinazione e la voglia di vincere mi hanno convinto a proseguire il fantastico viaggio che abbiamo iniziato insieme più di sette anni fa. Il loro approccio e le loro ambizioni per le nuove sfide del prossimo anno, con il nuovo regolamento WRC ibrido, sono molto promettenti. Amo il rally e non sono pronto a fermarmi”.

Ott Tanak a sua volta, spiega la sua soddisfazione per questo accordo: “Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con Hyundai a partire dal 2022. Da quando sono arrivato abbiamo condiviso molti momenti speciali e abbiamo attraversato periodi difficili. Negli ultimi due anni ho visto l’impegno del team e la determinazione di avere successo, e sono sicuro che ognuno darà il massimo. Entriamo in una nuova era del WRC, passiamo al regolamento ibrido e questo significa che si riparte da zero. Hyundai ha una vasta conoscenza ed una grande esperienza per quanto riguarda il pacchetto ibrido e le tecnologie elettriche, che giocheranno un ruolo fondamentale quando sarà il momento di sviluppare la nuova macchina. Non vedo l’ora di iniziare la nuova era del WRC, ma abbiamo ancora del lavoro da fare quest’anno, cercando di concludere questa generazione nel miglior modo possibile”.

Foto: Thierry Neuville – LiveMedia/DPPI/Bastien Roux