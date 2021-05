Dopo una brillante qualifica a Portimao, Sebastian Vettel non riesce a confermarsi in Q3 e chiude in tredicesima posizione le prove ufficiali del Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco dell’Aston Martin è rimasto escluso dalla fase finale della sessione per poco più di un decimo, restando alle spalle del compagno di squadra Lance Stroll (11°).

“Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare un ultimo tentativo migliore. Era tutto molto tirato, ma alla fine non ci è mancato molto per entrare in Q3. L’ultimo set di gomme non mi è sembrato granché e poi un decimo se ne è andato in un attimo“, ha dichiarato il nativo di Heppenheim a Sky (fonte: Motorsport Total.com).

“Il midfield è sempre più compatto. Penso che io e Lance siamo entrambi arrivati molto vicini all’ultima fase della qualifica – prosegue il quattro volte campione del mondo – Domani si rimescoleranno le carte in tavola. Sicuramente sarà difficile. La posizione di partenza è importante e sarebbe potuta andare un po’ meglio oggi, ma vedremo cosa sarà possibile fare domani”.

Foto: Lapresse