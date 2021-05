A Barcellona è praticamente impossibile sorpassare, ma non per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari si è inventato una vera e propria magia nel corso del primo giro del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito del Montmelò. Il monegasco, scattato dalla quarta casella sulla griglia di partenza, è riuscito ad affiancare Valtteri Bottas sul rettilineo, gli è rimasto accodato in curva 1 e poi nella curva 2 lo ha scartato andando all’esterno.

Il giovane del Principato si è così issato in terza posizione, mettendo alle corde l’alfiere della Mercedes. Charles Leclerc sta spingendo al massimo la sua Ferrari e insegue un clamoroso podio, a questo punto non più così impossibile visto che in terra catalana è davvero difficile superare dopo la partenza. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Charles Leclerc su Valtteri Bottas nel corso del primo giro del GP di Spagna.

VIDEO SORPASSO ALL’ESTERNO DI LECLERC SU BOTTAS

Foto: Lapresse