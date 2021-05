E’ arrivato un nono posto per il francese Esteban Ocon al termine del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Il transalpino, splendido quinto nelle qualifiche, ha fatto fatica a tenere il passo della Ferrari e della McLaren, dovendosi accontentare di una top-10 valsa la zona punti.

“Un passo indietro rispetto alle qualifiche. Non avevamo la stessa velocità in gara rispetto alla Ferrari e alla McLaren e quindi alla fine il nostro valore è quello espresso in corsa“, ha sottolineato il transalpino nell’immediato post gara.

Tuttavia, Ocon valuta il tutto in maniera positiva: “Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo compiuto dei grandi miglioramenti e questa pista è molto rappresentativa del livello delle macchine. All’inizio del campionato non eravamo soddisfatti, ora sappiamo in quale direzione andare per sviluppare l’Alpine“, ha sottolineato l’ex terzo pilota della Mercedes.

L’appuntamento quindi è a Montecarlo (20-23 maggio) dove l’alfiere del team anglo-francese si augura di replicare quanto fatto in Spagna nelle qualifiche e di conquistare una top-5 di grande prestigio.

