Kimi Raikkonen prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il suo Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno. L’ex campione del mondo del 2007, infatti, ha concluso in dodicesima posizione la sua gara del Montmelò, sfruttando anche i problemi al pit-stop del suo compagno di scuderia Antonio Giovinazzi che, senza quel caos (con una gomma sgonfia che stava per essere montata sulla sua monoposto), lo avrebbe probabilmente preceduto al traguardo nel duello interno.

“Ice Man” si è reso protagonista di uno stint da record sul circuito iberico. Con le gomme medie con le quali era partito, infatti, si è fermato ai box solamente al giro numero 37, per cui ben oltre la metà del Gran Premio che prevedeva 66 tornate. Il suo commento al termine della gara del Montmelò pone l’accento anche su questo aspetto:

“Abbiamo fatto del nostro meglio con una vettura che sembrava in giornata – spiega al sito ufficiale del team Alfa Romeo – In partenza mi sono comportato bene, anche nel primo giro nel suo complesso, recuperando qualche posizione. Da quel momento in poi ho iniziato un notevole primo stint per allungare al massimo la vita delle mie gomme. Sin dalla partenza avevamo pianificato la singola sosta, e penso che fosse la strategia giusta per noi per questa gara. Sfortunatamente siamo andati ancora una volta vicini alla zona punti, ma non ci siamo entrati per un soffio. Peccato, dobbiamo continuare a lavorare per trovare quei dettagli che ci mancano”.

Foto: Lapresse