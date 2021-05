F1 oggi, GP Spagna 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 8 maggio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló le squadre e i piloti avranno un obiettivo: ottenere il miglior tempo possibile per occupare una piazzola privilegiata in griglia di partenza la domenica.

Su di un tracciato come quello catalano il time-attack avrà un’importanza rilevante: il sorpasso è merce rara e le modifiche nell’ultimo settore rendono ardite certe iniziative. Pertanto, sul filo del rasoio si vivrà l’appuntamento delle qualifiche e per arrivarci al meglio le prove libere 3 saranno l’ultimo appello per verificare che il tutto sia in ordine.

La Mercedes ha iniziato alla grande questo weekend: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato nei due turni di libere del venerdì i primi due posti e la W12 sembra dare delle rassicurazioni ai due piloti. La Red Bull dovrà farsi trovar pronta e Max Verstappen non vorrà recitare esclusivamente il ruolo del terzo incomodo, bensì quello dell’attore protagonista.

E la Ferrari? Le indicazioni delle due sessioni del day-1 hanno dato riscontri confortanti: il terzo posto del monegasco Charles Leclerc nell’ordine dei tempi della FP2 che fa piacere, ma c’è bisogno di una conferma. Difficile che la Rossa possa spingersi così in là, più verosimile pensare che la terza fila sia il target a precedere le due McLaren.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI SPAGNA DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

Di seguito il programma di oggi.

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2021

Sabato 8 maggio

ore 10.35-11.20, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.30, F3, Gara 2, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP SPAGNA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Spagna di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmesse le prove libere 3, disponibili solo su Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmesse in diretta le prove libere 3, ma in differita.

STREAMING – Il GP di Spagna di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 8 maggio

ore 13.00, F1, FP3, differita

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 8 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Xavi Bonilla / LPS