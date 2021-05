Griglia di partenza F1 di oggi, GP Spagna 2021: Hamilton in pole, Verstappen in scia. Leclerc 4°, Sainz 6°

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il sette volte Campione del Mondo ha conquistato la 100ma partenza dal palo e oggi (via alle ore 15.00) avrà a disposizione la migliore casella sulla griglia di partenza.

Il britannico potrà tentare subito la fuga e mettere in chiaro le cose sul circuito del Montmelò,, dove è molto difficile sorpassare e dove la pole-position ha un peso determinante. L’alfiere della Mercedes dovrà stare attento alla voglia di rivalsa di Max Verstappen, che si è visto strappare la prima posizione sullo schieramento per appena 36 millesimi. Il pilota della Red Bull tenterà un sorpasso al via, anche perché insegue il rivale a otto punti di distacco in classifica generale e deve tenere aperto il discorso per il titolo iridato.

L’altra Mercedes di Valtteri Bottas sembra essere inferiore ai due fuoriclasse in prima fila, ma ha tutte le carte in regola per puntare al podio visto che scatterà in tera posizione. Le due Ferrari possono ottenere davvero un risultato di prestigio: Charles Leclerc è quarto, Carlos Sainz è sesto. Il monegasco può provare a insidiare Botton, lo spagnolo dovrà attaccare la Alpine di Esteban Ocon, sorprendente quinto.

Sono invece più attardate le McLaren: Daniel Ricciardo è settimo, Lando Norris nono. Le due vetture arancioni sono chiamate alla rimonta, proprio come Sergio Perez con la seconda Red Bull (ottavo) e Fernando Alonso (decimo con la Alpine). Antonio Giovinazzi partirà 14mo al volante della Alfa Romeo, subito alle spalle di Sebastian Vettel (Aston Martin). Mick Schumacher è 18mo con la prima delle Haas. Nikita Mazepin chiude lo schieramento.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. La gara inizierà alle ore 15.00.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SPAGNA F1 2021

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Esteban Ocon (Alpine)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (McLaren)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Fernando Alonso (Alpine)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (AlphaTauri)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15. George Russell (Williams)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Foto: Lapresse