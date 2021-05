Helmut Marko prova a fare una analisi accurata del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in casa Red Bull. Oggi il team di Milton Keynes ha cullato a lungo il successo sul tracciato del Montmelò, ma la leadership di Max Verstappen è stata resa vana dalla rimonta di Lewis Hamilton che, in un colpo solo, è andato a prendersi vittoria e fuga in classifica generale. Giornata tutt’altro che stellare anche per Sergio Perez, che ha concluso la sua domenica al quinto posto, ben lontano da Charles Leclerc.

Il commento del consigliere del team Red Bull al termine della gara sulla pista catalana, è laconico: “Si è capito subito che oggi la Mercedes ne aveva di più – spiega a Speedweek – Nel primo stint la monoposto di Lewis Hamilton aveva un grande ritmo, meglio anche di Max Verstappen. Era impressionante vedere come l’inglese rimanesse nelle vicinanze della nostra vettura e non risentisse minimamente a livello di gomme, nonostante fosse nel flusso di aria calda”.

Uno dei momenti più importanti della corsa odierna è stato, senza dubbio, il pit-stop al giro numero 24 del pilota olandese. Una sosta durata 4.2 secondi, che potrebbe avere rovinato i piani in tavola. “La colpa non è stata della squadra, semplicemente Verstappen è rientrato ai box senza avvisare e la pit crew ha comunque reagito in maniera clamorosa. Tutto è stato gestito in pochi istanti, si è trattato di un malinteso. L’ingegnere di pista ha detto a Max di tornare ai box nel giro successivo, ma lui ha capito in quello”.

Foto: Lapresse