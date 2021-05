La Ferrari esce col sorriso dal GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Montmelò. Charles Leclerc si è esaltato sulla pista catalana e ha conquistato un eccellente quarto posto, facendo capire che la Scuderia di Maranello è in risalita, tra l’altro su un tracciato dove l’hanno scorso sprofondò letteralmente. Il monegasco ha chiuso ai piedi del podio, tra l’altro superando Valtteri Bottas al via e restando a lungo in terza posizione davanti al finlandese che poteva fare affidamento su una Mercedes decisamente più performante.

Il Cavallino Rampante ha vinto nettamente la sfida con la McLaren, l’avversario diretto per il terzo posto nella classifica costruttori: oggi Daniel Ricciardo e Lando Norris non sono riusciti a tenere il passo di Leclerc. Non male anche il settimo posto dell’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz, il quale ha pagato una partenza non perfetta (scattava dalla sesta casella). Il team principal Mattia Binotto ha elogiato i suoi uomini ai microfoni di Sky e si è soffermato anche sul confronto con la McLaren: “Noi abbiamo qualcosa in più sulle piste con più carico aerodinamico, i nostri piloti sono molto forti. Peccato per la partenza di Carlos, anche lui aveva un buon ritmo“.

A regalare ottime sensazioni è stato l’ultimo settore, dove le Rosse erano molto veloci: “L’ultimo settore è sinuoso, serve un po’ di carving, la macchina si è comportata bene, decisamente meglio rispetto all’anno scorso dove perdevamo un secondo. Simile a Montecarlo? A Monaco fa la differenza anche il pilota e la confidenza con la vettura, sarà un’opportunità importante per fare una bella gara, come per altri team“.

Mattia Binotto ha poi elogiato Charles Leclerc, complimentandosi per il sorpasso su Bottas: “Lui è straordinario nel corpo a corpo e nel trovare il varco, ha fatto una partenza bellissima, ha tenuto dietro Bottas per praticamente tutto lo stint. La gara non era su lui e quando si è fermato noi siamo andati avanti sulla nostra strada. Giusto l’atteggiamento quando voleva i tempi di bottas e non di Ricciardo. La mentalità deve essere quella di vincere e a lui non va insegnata“.

Il team principal della Ferrari ha poi avuto un piccolo altergo con Carlo Vanzini, il quale in telecronaca ha affermato: “Date una macchina a questo ragazzo”. Mattia Binotto ha voluto rispondere alla prima voce di Sky, con un tono piccato: “Dici date una macchina a Leclerc? Io dico bravo anche alla squadra“. Poi, dopo la spiegazione fornita da Vanzini, il leader della Rossa ha proseguito: “Anche noi siamo convinti che Leclerc possa giocarsi il titolo e infatti ha rinnovato fino al 2024. Al momento la nostra macchina è inferiore a Mercedes e Red Bull, lo sappiamo“.

Terminata la polemica, l’ingegnere ha poi concluso: “Oggi è un buon risultato di squadra, non è solo la vettura, ma la comunicazione piloti-muretto, dati di telemetria, dati di proiezione. Poter finire la gara con un solo stop significa avee interpretato bene i dati ed è tutta esperienza. La nosta squadra si è comportata sempre bene, in condizioni difficili. Magari non siamo i più veloci oggi, siamo stati i più consistenti ed è la cosa più importante“.

Florent Gooden – LPS