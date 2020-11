DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: Carapaz all’attacco sull’Alto de la Covatilla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sedicesima tappa – La classifica attuale

Loading...

Loading...

Il tappone di oggi della Vuelta: percorso, favoriti, altimetria. Arrivo in salita sull’Alto de la Covatilla

Richard Carapaz si gioca tutto nell’ultima tappa di montagna e lancia la sfida a Roglic

Alejandro Valverde ci prova ma manca ancora una volta la gamba allo spagnolo

Primoz Roglic pronto a vincere la Vuelta, ma con i fantasmi del Tour da scacciare…

La presentazione della tappa di domani: programma, altimetria e caratteristiche dello stage che deciderà la Vuelta 2020

Le dichiarazioni di Richard Carapaz: “Il meglio va tenuto per il gran finale”

Chris Froome alza la voce: “Non sono un corridore finito”

Le parole di Primoz Roglic: “Più facile guadagnare 6″ oggi che sull’Angliru”

Richard Carapaz mette alla frusta la Ineos ma “regala” gli abbuoni a Roglic

Vuelta: le pagelle della tappa di oggi

Vuelta: un brutto percorso nella terza settimana e lo spettacolo latita

Ciclismo su pista: i convocati dell’Italia per gli Europei 2020

Classifica Vuelta a España 2020: Primoz Roglic guadagna con l’abbuono, Carapaz a 45”. Domani arrivo in salita

Magnus Cort ha vinto la 16ma tappa, Primoz Roglic sprinta e si prende l’abbuono

Tutte le classifiche della Vuelta: Primoz Roglic è sia maglia roja sia verde

Magnus Cort vince la tappa: “Bello tornare a vincere dopo aver avuto il Covid”

Video highlights della tappa di oggi: Cort Nielsen vince, Primoz Roglic 2° e guadagna con gli abbuoni

Vincenzo Nibali in vista del 2021: “Il programma? Forse inizio con le Classiche e poi un Grande Giro”. E sulle Olimpiadi…

Ivan Basso: “Alessandro Fancellu è l’uomo del futuro per le corse a tappe”

17.17 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta 2020. Buon proseguimento di serata!

17.15 Adesso sono ben 45 i secondi di vantaggio di Roglic su Carapaz. Furbissimo, scaltro lo sloveno, che ha sorpreso tutti quanti lanciandosi inaspettatamente in volata. Il tutto al termine di una frazione in cui la Ineos ha cercato di isolarlo inutilmente:

1 PRIMOŽ ROGLIC 1 TEAM JUMBO – VISMA 64H 20′ 31” – B : 48” –

2 RICHARD CARAPAZ 72 INEOS GRENADIERS 64H 21′ 16” + 00H 00′ 45” B : 16” –

3 HUGH JOHN CARTHY 102 EF PRO CYCLING 64H 21′ 24” + 00H 00′ 53” B : 10” –

4 DANIEL MARTIN 181 ISRAEL START-UP NATION 64H 22′ 19” + 00H 01′ 48” B : 22” –

5 ENRIC MAS 174 MOVISTAR TEAM 64H 24′ 00” + 00H 03′ 29” B : 4” –

6 WOUTER POELS 111 BAHRAIN – MCLAREN 64H 26′ 52” + 00H 06′ 21” – –

7 FELIX GROSSSCHARTNER 63 BORA – HANSGROHE 64H 27′ 51” + 00H 07′ 20” B : 6” –

8 ALEJANDRO VALVERDE 171 MOVISTAR TEAM 64H 29′ 16” + 00H 08′ 45” B : 5” –

9 ALEKSANDR VLASOV 51 ASTANA PRO TEAM 64H 29′ 25” + 00H 08′ 54” B : 6” –

10 DAVID DE LA CRUZ 21 UAE TEAM EMIRATES 64H 30′ 00” + 00H 09′ 29” – –

11 DAVID GAUDU 94 GROUPAMA – FDJ 64H 31′ 22” + 00H 10′ 51” B : 10” –

12 GEORGE BENNETT 2 TEAM JUMBO – VISMA 64H 31′ 23” + 00H 10′ 52” – –

13 MIKEL NIEVE 83 MITCHELTON – SCOTT 64H 32′ 06” + 00H 11′ 35” – –

14 SEPP KUSS 6 TEAM JUMBO – VISMA 64H 34′ 53” + 00H 14′ 22” – –

15 SERGIO LUIS HENAO 24 UAE TEAM EMIRATES 64H 35′ 13” + 00H 14′ 42” – –

16 GUILLAUME MARTIN 151 COFIDIS 64H 36′ 11” + 00H 15′ 40” B : 12” –

17 MATTIA CATTANEO 13 DECEUNINCK – QUICK – STEP 64H 36′ 45” + 00H 16′ 14” B : 3” –

18 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 57 ASTANA PRO TEAM 64H 40′ 00” + 00H 19′ 29” B : 3” –

19 MARC SOLER 177 MOVISTAR TEAM 64H 41′ 12” + 00H 20′ 41” B : 19” –

20 JHOAN ESTEBAN CHAVES 81 MITCHELTON – SCOTT 64H 53′ 56” + 00H 33′ 25” – –

17.13 Flop per la Ineos Grenadiers che ha lavorato duramente in una tappa in cui era difficile poter fare la differenza. Alla fine non hanno concretizzato proprio nulla. Medesimo discorso per la Movistar, che dopo aver forzato il ritmo nel finale, ha lanciato troppo presto Valverde, che si è dovuto accontentare di un magrissimo 5° posto.

17.11 Ed ecco la top ten di giornata:

1 CORT Magnus EF Pro Cycling 100 80 4:04:35

2 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 40 50 ,,

3 COSTA Rui UAE-Team Emirates 20 35 ,,

4 SMITH Dion Mitchelton-Scott 12 25 ,,

5 VALVERDE Alejandro Movistar Team 4 18 ,,

6 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 15 ,,

7 GROSSSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 12 ,,

8 GODON Dorian AG2R La Mondiale 10 ,,

9 VALGREN Michael NTT Pro Cycling 8 ,,

10 SÜTTERLIN Jasha Team Sunweb 6 ,,

17.09 Secondo posto per Primoz Roglic che si prende anche 6″ di abbuono! Bravissimo lo sloveno!

17.08 Netta superiorità in volata per il danese della EF Pro Cycling!

17.07 E VINCE MAGNUS CORT!!!!!

17.06 Ci prova Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ma chiude la Movistar.

17.05 Siamo in un tratto di salita. Continui scatti in testa al gruppo.

17.03 Ripreso Remi Cavagna. Ennesima beffa per la Deceuninck-Quick Step. Forza la Movistar!

17.02 Il gruppo lo vede! Il transalpino ha soltanto 12″ di vantaggio!

16.59 Sale a 21″ il vantaggio del giovane francese! Ce la può fare! Siamo a 6000 metri dalla conclusione.

16.57 Movistar costantemente in testa al gruppo a soli 16″ dal battistrada Cavagna.

16.55 ULTIMI 10 CHILOMETRI!

16.54 Cavagna continua a forzare nella sua azione!

16.52 Siamo a soli 15 km dal traguardo.

16.50 Si rialza Robert Stannard! Mentre Remi Cavagna resta solo al comando con 12″ di vantaggio sul gruppo.

16.47 Continua l’alternanza in testa al gruppo tra Ineos e Movistar, che stanno cercando di forzare sempre più il ritmo sfruttando la presenza del vento laterale.

16.45 Gruppo allungatissimo! Intanto Cavagna e Stannard hanno ripreso a guadagnare terreno.

16.42 LA INEOS TORNA A FORZARE IL RITMO! ATTENZIONE AL VENTO!

16.41 Siamo al traguardo volante di Serradilla del Llano. Passa per primo Stannard su Cavagna. I due fuggitivi sono nella morsa del gruppo.

16.39 Occhio perchè in questa ultima parte di tappa ci saranno continui cambi di direzione, e il vento potrebbe fare una netta differenza.

16.36 Intanto il gruppo sta per riprendere Cavagna e Stannard.

16.33 ATTENZIONE AI VENTAGLI!!!!!!!!!!!

16.30 La Movistar si porta in testa al gruppo! Uno dei possibili favoriti del giorno è sicuramente l’ex campione del mondo Alejandro Valverde.

16.28 Intanto Luis Angel Mate (Cofidis) prova ad evadere dal gruppo.

16.27 Scollinamento effettuato. Sembra che la Ineos Grenadiers non voglia più forzare il ritmo.

16.25 Gli unici uomini rimasti in avanscoperta sono Remi Cavagna e Robert Stannard.

16.21 Che lavoro che sta facendo la Ineos! Oramai siamo allo scollinamento. Ma nessun big si è ancora mosso.

16.17 Gruppo comandato da Andrey Amador. Mentre viene ripreso Angel Madrazo.

16.15 Il francese se ne sta andando via tutto solo!!!

16.12 Prova ad allungare Remi Cavagna!

16.08 Dacché è finita la prima ascesa la Ineos ha preso il comando della corsa cercando di aumentare il forcing in discesa. Finora Roglic sta tenendo molto bene.

16.04 Mancano 45 km al traguardo e la fuga ha soltanto 1’20” di vantaggio sul gruppo pilotato dalla INEOS Grenadiers.

16.01 Perdono contatto Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) e Cameron Wurf (INEOS Grenadiers).

15.58 Restano soltanto in quattro all’attacco: Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Angel Madrazo (Burgos BH).

15.54 Oramai la Ineos Grenadiers ha ben poche chance per cercare di ribaltare la situazione, e questo Alto de Robledo potrebbe fruttare qualcosa. Ma attenzione, perchè dallo scollinamento all’arrivo mancheranno ancora 35 km.

15.50 La prima parte di questa ascesa è abbastanza dolce; dopodiché una breve discesa condurrà ad uno zampellotto di 1000 metri al 12%. La seconda parte del GPM è intorno al 6% di pendenza sino allo scollinamento.

15.47 Si sale verso il Puerto El Robledo (km 126,7), con i suoi 11,7 chilometri al 3,8%.

15.44 Il ritmo imposto dalla Ineos Grenadiers porta il distacco dai fuggitivi a 2’58”. Siamo negli ultimi 60km di gara.

15.41 Grazie al forcing della Ineos il gruppo maglia rossa continua a sfilacciarsi.

15.38 L’obiettivo è quello di isolare Roglic sull’ultimo GPM di giornata.

15.35 Andrey Amador (Ineos Grenadiers) tiene il passo in discesa, con Richard Carapaz e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) alle sue spalle.

Stamattina Chris Froome ha accennato che la tappa odierna ha “tutti gli ingredienti” per capovolgere le sorti della corsa.

15.33 Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) si mette in testa al gruppo. Il divario è sceso a 3’45 ”.

15.29 I passaggi al GPM di seconda categoria di El Portillo:

1. Robert Stannard (Mitchelton-Scott), 5 pts

2. Kobe Goossens (Lotto Soudal), 3 pts

3. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), 1 pt

15.26 A 70 km dal traguardo i cinque fuggitivi conservano 4’40” di vantaggio sul plotone.

15.23 Il gruppo dei fuggitivi, ricordiamo, attualmente è composto da Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Kobe Goossens (Lotto Soudal), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Angel Madrazo (Burgos BH).

15.20 In questo momento in testa al gruppo l’UAE Team Emirates.

15.16 Il gruppo ha abbassato il ritmo sulla salita e il vantaggio dei fuggitivi è cresciuto fino a 5′.

15.11 Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) ha vinto la terz’ultima tappa della Vuelta a España dell’anno passato e oggi è in fuga.

15.06 Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) si stacca dal gruppo dei fuggitivi a 10 km dalla vetta del GPM di seconda categoria di El Portillo.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della quindicesima tappa – Le pagelle della quindicesima tappa – La classifica attuale

Come sta Filippo Ganna? Positivo al Covid-19: per gli Europei di ciclismo su pista c’è ancora speranza

Percorso, favoriti e altimetria della tappa di oggi: c’è il temibile Puerto El Robledo!

La cronaca della tappa: Mattia Cattaneo ripreso a 3,5 km dall’arrivo, poi Philipsen la spunta in volata

La classifica generale della Vuelta: Roglic in vetta con 39″ su Carapaz

Tutte le classifiche dopo la quindicesima tappa: Primoz Roglic in vetta anche nella graduatoria a punti

Filippo Ganna positivo al Covid-19. Niente Europei su pista per lui

Jasper Philipsen: “Una vittoria incredibile. Oggi ho raccolto più di quello che mi aspettassi”

Primoz Roglic: “Contento di aver superato questa giornata”

VIDEO Vuelta a España 2020, highlights quindicesima tappa: volata vincente di Jasper Philipsen

Vuelta a España 2020, Mattia Cattaneo: “Voglio riprovarci nei prossimi giorni”

Il sogno infranto di Mattia Cattaneo. Dove può arrivare il bergamasco: ottimo gregario o qualcosa di più?

Vuelta a España 2020: Jasper Philipsen, un nuovo gioiello belga nell’anno dei giovani

Vuelta a Espana 2020: domani il Puerto El Robledo. Carapaz dovrà muoversi, non può attendere la Covatilla

Ciclismo, Ian Stannard si ritira per artrite reumatoide. Il fido gregario di Chris Froome appende la bici

Vuelta a España 2020, tappa di domani (6 novembre): Salamanca-Ciudad Rodrigo. Altimetria, percorso, orari

Giro d’Italia 2021, il percorso prende forma: ipotesi e anticipazioni. Lussari, Stelvio, Fauniera, Monte Bianco le salite? Partenza al Sud?

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della quattordicesima tappa – Le pagelle della quattordicesima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2020. La Mos-Puebla de Sanabria sarà la giornata più lunga di questa edizione con ben 230,8 chilometri. Il tutto per un tracciato senza un attimo di tregua, che presenta ben cinque GPM di terza categoria, per un’altra tappa che favorirà, con ogni probabilità, i fuggitivi del giorno. Anche se alcuni big potrebbero tentare di rilanciare sull’ultima salita per poi allungare in discesa.

Dopo 50 chilometri pressoché pianeggianti, ci sarà una rapida sequenza di tre ascese di terza categoria. Il primo, l’Alto de San Amaro (km 55) misura 6 chilometri al 6,2%, l’Alto de Carcedo (km 72,5) è di 6,5 chilometri al 3,6%; mentre l’Alto do Furriolo (km 93,2) misura 5,1 chilometri al 7%. Una lunga parte pianeggiante, che culminerà con uno zampellotto e una conseguente discesa, condurrà il gruppo all’Alto de Fumaces (km 152,8) di 10,8 chilometri al 4,5%. Seguirà una costante e dolce ascesa che porterà i corridori al traguardo volante di A Gudiña (km 177). L’ultimo GPM, l’Alto de Padornelo (km 212) misura 6,4 chilometri al 3,5%. Gli ultimi chilometri saranno quasi tutti in discesa sino ai 1000 metri finali in leggera salita.

Alla terzultima chance per ribaltare la situazione, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) potrebbe tentare di recuperare qualche secondo lanciandosi nel finale di tappa. Medesimo discorso per i due contendenti al terzo gradino del podio, Hugh Carthy (EF Pro Cycling) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation). Dopo la beffa di ieri, c’è da aspettarsi un possibile riscatto da parte di Michael Woods (EF Pro Cycling) e Marc Soler (Movistar). L’Italia invece, confida molto nel giovane e promettente Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Un altro uomo che potrebbe essere della partita è l’attuale maglia a pois dei GPM Guillaume Martin (Cofidis). Abbiamo dunque il temibile Team Astana con Alex Aranburu, Omar Fraile, Gorka e Ion Izagirre, e Luis Leon Sanchez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della quindicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse