Vuelta a España 2020: Jasper Philipsen, un nuovo gioiello belga nell’anno dei giovani

Al termine del suo terzo anno da professionista, il belga Jasper Philipsen ha finalmente trovato la sua prima vittoria in un grande giro. La Mos-Puebla de Sanabria, quindicesima frazione della Vuelta a España 2020, nonché la frazione più lunga di questa edizione con i suoi 230,8 chilometri, ha premiato il giovane della UAE Team Emirates in una volata al limite, molto insidiosa, e difficile da amministrare. Un successo netto per il 22enne di Mol, che ha lasciato dietro di sé un mostro sacro degli sprint come Pascal Ackermann.

Cresce a vista d’occhio il giovane Jasper, che quest’oggi è riuscito ad agguantare il suo quinto sigillo da professionista, dopo aver vinto una tappa al Tour of Utah nel 2018, una al Tour Down Under lo scorso anno, e altre due in questa stagione tra il Tour du Limousin e il Binck Bank Tour. Sicuramente l’affermazione odierna ha un sapore totalmente diverso, in uno scenario di un certo spessore. Questo successo è arrivato ormai alla fine di una Vuelta in cui il velocista belga si è messo in mostra per tutte e tre le settimane, rispondendo sempre presente tra la volata di Ejea de Los Caballeros, in cui ha chiuso secondo, e quella di Aguilar de Campoo terminata in quarta piazza.

È nata una piccola stella in casa UAE, che si sta dimostrando come un gran bel vivaio per i giovani, specialmente in questo 2020 dove c’è stata l’esplosione definitiva di Tadej Pogacar con il suo trionfo al Tour de France. Questi 1998 fanno molta paura, e pian piano nel folto gruppo degli sprinter si è riservato un posticino anche il giovane Philipsen, che non ha proprio nulla da invidiare ai suoi colleghi più esperti. L’anno prossimo dividerà le volate con il fenomeno olandese Mathieu Van der Poel in forza all’Alpecin Fenix, che lo ha ingaggiato per due annate. Avrà ancora più spazio per un’esplosione definitiva, ma oramai ci siamo.

Foto: Creative Screen / Shutterstock.com