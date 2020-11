Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Contento di aver superato questa giornata”

Altra giornata da leader della Vuelta a España 2020 per Primoz Roglic. Doveva essere una giornata tranquilla per la maglia roja quella con arrivo a Puebla de Sanabria, ma il lavoro delle altre squadre per riprendere la fuga di giornata e freddo e pioggia arrivati nell’ultima parte di tappa hanno reso la corsa più difficoltosa di quanto ci si aspettasse.

L’alfiere della Jumbo-Visma, che rimane in vantaggio di 39” su Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e di 47” su Hugh Carthy (EF Pro Cycling) ha tenuto a sottolinearlo nelle interviste post-gara: “Questa di oggi è stata una tappa assai dura, e siamo molto contenti di essercela messa alle spalle. Siamo andati assai veloci in una tappa molto lunga, con squadre che hanno tirato parecchio, e il freddo e la pioggia nel finale non hanno aiutato. Per fortuna il peggio è passato, è stata una giornata molto difficile da passare in sella”.

L’organizzazione della Vuelta ha deciso quest’oggi di applicare la regola degli ultimi tre chilometri, congelando così i tempi in caso di cadute o incidenti meccanici, per via di una macchia d’olio sulla strada che ha portato alla modifica del tracciato. Roglic concorda con la scelta: “In casi come questi è la normalità che non affrontassimo altri rischi. La decisione è stata sicuramente gradita e saggia, visto ciò che stavamo passando in corsa”.

Foto: Lapresse