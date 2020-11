Come sta Filippo Ganna? Positivo al Covid-19, Europei di ciclismo su pista 2020 in dubbio

Secondo quanto scritto dalla nota stampa rilasciata dalla Federciclismo, Filippo Ganna è positivo al Coronavirus: l’azzurro, che risulta asintomatico, è in isolamento domiciliare, ma a questo punto è in forte dubbio la sua partecipazione agli Europei di ciclismo su pista, per i quali la Nazionale partirà domenica prossima.

Dopo un tampone negativo di lunedì 2, Ganna era giunto in raduno a Montichiari martedì 3 novembre, restando in isolamento precauzionale per tutta la giornata di mercoledì 4, dopo aver manifestato un leggero malessere, in attesa del risultato di un altro tampone, poi effettivamente positivo.

Il ciclista della Ineos Grenadiers è ora in isolamento presso il proprio domicilio e lascia così la Nazionale, che partirà per la rassegna continentale in programma in Bulgaria. Al momento tutti gli altri tamponi sono negativi, ma altri test verranno condotti prima della partenza, fissata per domenica 8 novembre. Ganna dovrebbe sottoporsi ad un nuovo test nell’imminenza dell’evento.

Foto: LaPresse